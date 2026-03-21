Панамският канал работи на максимален капацитет с повече LNG танкери

Панамският канал работи на максимален капацитет с дневно преминаване между 36 и 38 кораба, заяви началникът на водния път Рикаурте Васкес пред репортери в петък, цитиран от Ройтерс. По думите му войната срещу Иран повишава търсенето от страна на собствениците и операторите на танкери за втечнен природен газ (LNG).

Търсенето е особено силно за тези, които товарят в американските пристанища, добави Васкес.

От началото на войната много кораби имат затруднения да достигнат или като цяло избягват най-големия воден път в света - Суецкия канал. Ормузкият проток, ключов проход, използван за транспортиране на енергийни продукти от Кувейт, Катар и Бахрейн, е затворен.

Панама все повече се разглежда като алтернативен маршрут, особено за дистрибуция на американски втечнен природен газ до страните потребителки, отбелязва Васкес.

Панамският канал – вторият най-натоварен воден път в света – вече е преживявал увеличаване на трафика от кораби за втечнен природен газ преди началото на войната преди почти три седмици. Сега ръководството на канала се готви да предлага по един слот на ден за преминаване на LNG танкери, което е забележителен скок спрямо скорошните четири на месец, каза Васкес.

„Вече имаме (достатъчно) вода, така че работим с максимален капацитет“, каза той, визирайки сушата, която доведе до въвеждане на ограничения за преминаване между 2023 и 2024 г.

Повишеното търсене води до повече дневни транзити спрямо средната стойност от 34, прогнозирани за тази фискална година.

По-рано в петък ръководството на канала заяви, че планираната програма за поддръжка от март до септември няма да повлияе на трафика през водния път.

„Товарите трябва да достигнат до местоназначението си и най-краткият маршрут все още е Панама, която има капацитет да поеме допълнителен транзит“, каза Васкес.

Каналът обикновено се характеризира с намалено сезонно търсене от контейнеровози от Азия в периода януари-март, което му позволява да предлага повече слотове на танкери, превозващи енергийни продукти, добави той.