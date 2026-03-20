МАЕ: Възстановяването на енергийните доставки от Персийския залив може да отнеме половин година

Възстановяването на доставките на петрол и природен газ от района на Персийския залив може да отнеме до шест месеца, като за някои съоръжения ще е необходим дори по-дълъг период. Това заяви изпълнителният директор на Международната агенция по енергията (МАЕ) Фатих Бирол в интервю за "Файненшъл таймс", цитиран от БТА.

По думите му светът е изправен пред потенциално най-тежката енергийна криза в историята, като мащабът на прекъсванията се подценява както от политиците, така и от пазарите.

Бирол отбелязва, че около една пета от световните доставки на петрол и газ на практика са блокирани в региона на Персийския залив. Това създава сериозен риск за енергийната сигурност и може да доведе до продължителни сътресения на международните пазари.

Според ръководителя на MAE част от засегнатите съоръжения могат да възобновят работа в рамките на шест месеца, но за други възстановяването ще изисква значително повече време.

По-рано през деня сайтът Axios съобщи, позовавайки се на официални източници, че администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обмисля планове за окупиране или блокиране на иранския остров Харг, за да принуди Иран да отвори отново Ормузкия проток, съобщи още БТА.

Важно е да се отбележи, че президентът Тръмп не може да сложи край на войната, поне не според своите условия, докато не прекъсне иранската хватка върху корабоплаването през протока. Междувременно световните цени на енергоносителите се покачват. Операция за превземане на остров Харг, който се намира на около 25 километра от брега и през който преминава 90% от износа на ирански суров петрол, обаче би могла да изложи американските войски на по-пряк обстрел. Поради това такава операция би била предприета едва след като американските въоръжени сили допълнително отслабят военния капацитет на Иран около Ормузкия проток.

„Нужен ни е около месец, за да отслабим допълнително Иран чрез удари, да поемем контрол над острова и след това да засилим позициите си за преговори.“, каза официален представител на Белия дом. Такова действие, ако бъде одобрено, ще изисква и повече войски.

Три различни подразделения на морската пехота са напът към региона. Белият дом и Пентагонът обмислят да изпратят още повече войски скоро, заяви американски представител.

Доналд Тръмп „иска Ормузкия проток да бъде отворен. Ако трябва да превземе остров Харг, за да се случи това, ще се случи. Ако реши да проведе инвазия по крайбрежието, това ще се случи. Това решение обаче все още не е взето“, заяви високопоставен служител от администрацията пред Axios.

„Винаги сме имали войски на място в конфликти при всеки президент, включително Тръмп. Знам, че това е мания в медиите и разбирам политиката, но президентът ще направи това, което е правилно“, каза втори високопоставен служител, добавяйки, че все още не е взето решение.

Макар остров Харг да е от ключово значение за иранската петролна индустрия, няма гаранция, че завземането му ще убеди Техеран да сключи мир при условията на Тръмп.

Миналият петък американските въоръжени сили проведоха масирани въздушни удари по десетки военни цели на остров Харг.

Ударът беше „предупредителен изстрел“, за да убеди иранците да отворят отново пролива, заявиха американски официални лица. Той също беше и подготвителна стъпка за отслабване на военните способности на Иран на острова и за полагане на основите за потенциална наземна операция.

„Можем да унищожим острова, когато си поискаме. Наричам го малкият остров, който стои там напълно незащитен. Унищожихме всичко освен тръбите. Оставихме тръбите, защото възстановяването им ще им отнеме години“, заяви Тръмп вчера.

Тръмп също така заяви пред репортери вчера, че „не разполага войски никъде“, макар че добави: „Ако го правех, със сигурност нямаше да ви кажа.“

Зад кулисите се обсъждат военни операции като окупация на острова или морска блокада, като са потърсени и правни становища за тяхната законност. Междувременно САЩ изпращат морски пехотинци в региона и обмислят допълнителни подкрепления. Възможни са и други операции, включително евакуация на дипломатически персонал.