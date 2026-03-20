Американски военни самолети и хеликоптери започват операция за отваряне на Ормузкия проток

САЩ и техни съюзници засилват усилията си за отваряне на Ормузкия проток, изпращайки нисколетящи изтребители над морските пътища, за да нанесат удари по ирански военни кораби, а хеликоптери „Апачи“ – да свалят смъртоносни ирански дронове, съобщиха американски военни представители, цитирани от Wall Street Journal.

Разширената операция е част от многоетапен план на Пентагона за намаляване на опасността от ирански въоръжени катери, мини и крилати ракети, които от началото на март блокират корабния трафик по водния път. Ако опасността може да бъде намалена, САЩ биха могли да изпратят американски военни кораби през пролива и в крайна сметка да ескортират кораби при влизане и излизане от Персийския залив.

Вероятно обаче ще отнеме още седмици, докато САЩ разчистят мрежата от ирански сили, които спират трафика през този ключов пункт за 20% от световния износ на петрол и голяма част от търговския морски трафик. Ефективното затваряне на пролива доведе до скок на цените на петрола сорт Брент над 100 долара за барел – като за кратко достигнаха 119 долара, преди да затворят на ниво от 108,65 долара в четвъртък – и принуди администрацията на Тръмп да се бори с икономическите последици от войната, която започна заедно с Израел на 28 февруари.

Генералът от ВВС Дан Кейн, който е председател на Общото командване на въоръжените сили, представи операцията на пресконференция в Пентагона в четвъртък, като заяви, че тежко въоръжени военни самолети А-10, известни като Warthog, заедно с атакуващи хеликоптери „Апачи“, изпълняват мисии над пролива или край южния бряг на Иран.

„A-10 Warthog в момента водят бойни действия по южния фланг, като атакауват бързоходни плавателни съдове в Ормузкия проток“, заяви той пред репортери в Пентагона. Той добави, че хеликоптерите „Апачи“ „са се включили в боевете по южния фланг“.

Той заяви, че някои съюзници, без да ги назовава, използват „Апачи“, за да „се справят с дронове камикадзе“ – едно от най-ефективните оръжия, които Иран използва, за да нанесе удари по съседните арабски държави и тяхната енергийна инфраструктура в Персийския залив.

Както самолетите А-10, така и хеликоптерите „Апачи“ от няколко дни насам унищожават ирански бързоходни катери, които задържат търговското корабоплаване в пролива, заяви американски представител. Изтребителите, които вече са в региона, също могат да помогнат за неутрализирането на малките ирански бързоходни катери и ракетните заплахи, но допълнителните самолети засилват кампанията, добави той.

Ударите са повредили или унищожили повече от 120 ирански военноморски кораба, заяви в четвъртък министърът на отбраната Пит Хегсет.

Въпреки ударите все още се смята, че Иран разполага с огромни запаси от мини, крилати ракети и стотици неповредени лодки в скрити съоръжения с дълбоко изкопани тунели по крайбрежието и на островите, заяви Фарзин Надими, експерт по иранската отбрана във Washington Institute for Near East Policy.

„Мисля, че ще отнеме седмици, за да се стигне до момент, в който операциите в пролива да бъдат безопасни“, казва той. „Дори и тогава много от иранските ресурси ще оцелеят.“

Намаляването на заплахата до степен, при която корабите да могат отново да преминават през пролива, е „възможно, но отнема време и вероятно никога няма да се стигне до 100%“, коментира и Майкъл Конъл, анализатор за Иран във вашингтонския Center for Naval Analyses. „Може да стигнем до етап, при който корабите да преминават, но все пак да има вероятност да бъдат уцелени“, добави той.

Междувременно водещи европейски държави, Япония и Канада публикуваха в четвъртък съвместна декларация, в която заявиха, че са готови да се присъединят към подходящи усилия за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток и че ще предприемат мерки за стабилизиране на енергийните пазари.

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия, Япония и Канада пишат в декларацията, че мерките може да включват сътрудничество с някои страни производителки за увеличаване на производството.

Освен това ще работят за осигуряване на подкрепа за най-засегнатите страни, включително чрез ООН и международните финансови институции.

Нямаше обаче почти никакви признаци за незабавни действия. Германският канцлер Фридрих Мерц повтори, че всякаква помощ за осигуряване на преминаване през пролива ще бъде оказана едва след приключването на военните действия.

Атаките на Израел срещу енергийна инфраструктура продължават

В петък Израел започна нова вълна от удари срещу Иран, ден след като президентът Доналд Тръмп призова страната да не повтаря ударите си срещу иранската инфраструктура за природен газ, което доведе до рязко ескалиране на американско-израелската война срещу Иран, съобщава Ройтерс.

„Израелските сили за отбрана току-що започнаха вълна от удари срещу инфраструктурата на иранския терористичен режим в сърцето на Техеран“, заяви говорител на израелските сили за отбрана, без да дава подробности.

Бахрейн, Кувейт и Обединените арабски емирства заявиха, че са били подложени на ракетни атаки в ранните часове на петък след дни на ирански удари по регионалната енергийна инфраструктура, които разтърсиха световните пазари.

Ударите по регионални енергийни съоръжения подчертаха способността на Иран да наложи тежка цена на американско-израелската кампания, както и ограниченията на противовъздушната отбрана при защитата на най-ценните и стратегически енергийни активи в Персийския залив.

Тръмп, който е политически уязвим към растящите цени на горивата сред основните си избиратели преди междинните избори през ноември, разкритикува съюзниците си, които реагираха предпазливо на исканията му да помогнат за осигуряването на сигурността в Ормузкия проток.

Той заяви, че е казал на израелския премиер Бенямин Нетаняху да не повтаря атаката срещу енергийната инфраструктура.

„Казах му: „Не прави това“, и той няма да го направи“, заяви той пред репортери в Овалния кабинет в четвъртък.

По-късно Нетаняху заяви, че Израел е действал самостоятелно при бомбардирането на иранското газово находище „Южен Парс“ и потвърди, че Тръмп е помолил Израел да се въздържи от подобни атаки.

Иран е „опустошен“ и вече няма капацитет да обогатява уран или да произвежда балистични ракети, но една революция в страната би изисквала „сухопътен компонент“, каза той, без да дава подробности.