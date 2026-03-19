Европа и Япония са готови да помогнат за Ормуз, Катар е загубил 17% от LNG капацитета си

Великобритания, Франция, Германия, Италия, Нидерландия и Япония изразиха в съвместно изявление „готовността си да дадат своя принос в уместни усилия за осигуряване на безопасно преминаване през Ормузкия проток“, съобщава Ройтерс.

Те също така обещаха „други стъпки за стабилизиране на енергийните пазари, включително да работят с някои страни производителки за увеличаване на производството“.

В изявлението не се посочват подробности, но то е значителна промяна след седмици на съпротива от големите съюзници на САЩ към исканията на президента Доналд Тръмп да помогнат за осигуряване на безопасността на пролива, намесвайки се в конфликт с неясни цели, към които не са се стремили и върху които нямат особен контрол.

Бомбените удари на Израел срещу газовото находище Южен Парс, за които според Тръмп САЩ не са знаели, показаха пропуски в координирането на стратегията и целите във войната между основните участници.

Междувременно Катар съобщи, че иранските атаки са унищожили 17% от капацитета му за износ на втечнен природен газ, като са причинили загуба на годишни приходи в размер на 20 млрд. долара и са заплашили доставките към Европа и Азия. Това съобщи главният изпълнителен директор на QatarEnergy Саад ал-Кааби, който е и държавен министър по енергийните въпроси.

Два от 14-те влака за втечнен природен газ на Катар и една от рафинериите му за преработване на природния газ до течни компоненти са били повредени при безпрецедентните удари. Ремонтните дейности ще доведат до загуба на 12,8 млн. тона втечнен природен газ на година за три до пет години, добави той.

„Дори в най-лошите си сънища не към си представял, че Катар – Катар и регионът, ще бъдат подложени на такава атака, особено от братска мюсюлманска страна в месеца на Рамазан, която ни напада по такъв начин“, каза Кааби.

Часове по-рано Иран извърши поредица от нападения срещу петролни и газови съоръжения в Персийския залив след израелските атаки срещу собствената му газова инфраструктура.

Държавната QatarEnergy ще трябва да обяви форсмажорни обстоятелства по дългосрочните договори до пет години за доставките на LNG за Италия, Белгия, Южна Корея и Китай поради двата повредени влака, допълни Кааби.

„Имам предвид, че това са дългосрочни договори, по които трябва да обявим форсмажорни обстоятелства. Вече ги обявихме, но за по-краткосрочните. Сега те ще важат за всякакъв период“, уточни той.

QatarEnergy обяви форсмажорни обстоятелства за цялото си производство на LNG след по-ранни атаки срещу завода му "Рас Лафан", който беше атакуван отново в сряда.

„За да възобновим производството, първо е нужно прекратяване на враждебните действия“, каза Кааби.

Американският петролен гигант ExxonMobil е партньор в повредените LNG съоръжения, а Shell е партньор в повреденото съоръжение за преработка, за чийто ремонт ще е нужна до една година.

Базираната в Тексас ExxonMobil държи 34% във влака за LNG S4 и 30% във влак S6, съобщи Кааби. Влак S4 засяга доставките за италианската Edison и EDFT в Белгия, а влак S6 засяга южнокорейската KOGAS, EDFT и Shell в Китай.

Мащабът на щетите от атаките връща региона с 10-20 години назад, каза още министърът.

Последиците надхвърлят LNG. Износът на Катар на кондензати ще намалее с около 24%, а на пропан-бутан – с 13%. Производството на хелий ще спадне с 14%, а на нафта и сяра – с по 6%.

Тези загуби имат последици, които варират от пропан-бутан, използван в ресторанти в Индия, до южнокорейските производители на чипове, които използват хелий.

Повредените съоръжения струват около 26 млрд. долара за изграждане, съобщи Кааби.

В момента големият проект за разширяване на Северното находище в Катар е спрян и може да бъде забавен с повече от година, уточни той.