Кешът се завръща в Русия след удара по дигиталната икономика заради войната

Количеството пари в обращение в страната е нараснало с около 600 млрд. рубли - най-голямото месечно увеличение поне от септември 2022 г.

15:14 | 05.05.26 г.
Снимка: Bloomberg LP
Кешът се завръщат в Русия. Дигиталните плащания в страната стават все по-ненадеждни заради честите прекъсвания на мобилния интернет, които Кремъл обяснява с мерки за противодействие на заплахата от украински дронове.

Количеството пари в обращение в страната е нараснало с около 600 млрд.  рубли (8 млрд. долара) през април. Това е най-голямото месечно увеличение (с изключение на годишни пикове през декември) от септември 2022 г. насам, когато президентът Владимир Путин обяви частична мобилизация заради войната в Украйна, според изчисления на Bloomberg, базирани на данни от Руската централна банка.

Паричните средства в обращение в Русия са се увеличили с над 1,1 трлн. рубли през последните три месеца. Това е повече от увеличението, регистрирано за цялата 2025 г., показват изчисленията. Централната банка вече е заявявала, че увеличението на паричните средства тази година може да е свързано с многократните прекъсвания на мобилния интернет, които са принудили потребителите и бизнеса да имат налични физически пари, за да покриват ежедневните си плащания.

Връщането към физическите банкноти подчертава компромиса между сигурността и икономическата ефективност в Русия. Мерките, насочени към защита на градовете от дронове, връщат отново аналоговите навици на потребителите, за които мнозина предполагаха, че са останали в миналото след години на преход към безкасови плащания в градските райони.

През април Путин за първи път призна за проблемите с достъпа до интернет в големите градове. Според него те са следствие от „предотвратяване на терористични актове“, като същевременно призова правоприлагащите органи да вземат предвид интересите на гражданите.

В много региони на Русия имаше широкообхватни прекъсвания на интернет връзката заради войната в Украйна, но тази година те засегнаха и Москва, град с над 13 млн. души население. През март говорителят на Кремъл Дмитрий Песков защити мерките като необходими „за гарантиране на безопасността на гражданите“, макар те да нарушават ежедневието им и да предизвикваха саркастични сравнения с Каменната ера.

Жителите на руската столица са принудени да печатат електронни билети, да поръчват таксита от стационарен телефон и да се справят с усложненото плащане за паркиране. Продажбите на офлайн комуникационни уреди, като преносими радиостанции и пейджъри, както и на хартиени карти, рязко се увеличиха в опита на хората да се адаптират към прекъсванията.

Прекъсванията се отразяват и на бизнеса. Руските компании са увеличили покупките на телекомуникационно оборудване, предназначено да заобикаля интернет ограниченията, с 82% през последните 12 месеца, според данни от платформата за обществени поръчки TenderPro, предоставени на Bloomberg. Само търсенето на сателитно интернет оборудване се е удвоило.

Прекъсванията на интернет връзката усложниха операциите на много фирми, което накара предприятията в металургичния, петролния, газовия и химическия сектор, както и в селското стопанство да инвестират в алтернативни методи за комуникация, за да поддържат непрекъсната дейност, съобщава TenderPro.

По-рано мрежовите оператори предупредиха, че във връзка с военния парад на 9 май по повод победата във Втората световна война може да има прекъсвания на мобилния интернет и SMS услугите в продължение на няколко дни в столицата.

Коментари

Скъсана_Ушанка
преди 41 минути
Те се връщат в 19ти век русните, то да беше само кеша... новото ЧК вече вади и праща хора по затворите, инъернера спря, връща се крепостничеството и тн.. ;)) Таварищи, честито ви жуже, да почерпите!
