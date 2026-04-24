Русия е заплашена от мощна банкова криза

Най-големият кредитор на руските отбранителни компании се намира в ситуация в свободно падане.

Преди две години Промсвязьбанк (ПСБ) трупаше пари, финансирайки военната машина на руския президент Владимир Путин. Сега, четири години след началото на конфликта в Украйна, тя губи стотици милиони долари, пише Telegraph.

Само през 2025 г. банката регистрира загуба от 19,2 млрд. рубли (260 млн. долара), след като задели 300 млрд. рубли за покриване на неизплатени заеми.

Обикновено загуби от този характер биха могли да се припишат на погрешна корпоративна стратегия. Мнозина обаче смятат, че ПСБ е на фронтовата линия на срива във финансовата система на Русия.

Дори отвъд производителите на оръжие, експертите прогнозират, че руските банки се сблъскват с дългова бомба, дебнеща в дълбините на икономиката.

Владимир Милов, опозиционен политик в изгнание, който в миналото работи като заместник-министър на енергетиката при Путин, казва: „Вече официално отговаряме на критериите за банкова криза“.

Данните на Руската централна банка показват, че печалбите в банковия сектор са спаднали с 55% до 176 млрд. рубли през декември.

Московската кредитна банка (МКБ), друг голям кредитор, свързан с държавния петролен гигант „Роснефт“, също отчете загуба през последното тримесечие на миналата година, тъй като се сблъсква с рязко увеличение на неизпълнените заеми.

В началото на февруари Центърът за макроикономически анализ и краткосрочни прогнози (CMASF), мозъчен тръст, свързан с Кремъл, публикува доклад, в който се посочва, че „банковата криза вече е потвърдена“.

Това се основава на техническото определение на CMASF: че е малко вероятно повече от една десета от кредитните портфейли на банките да бъдат изплатени.

Официално само 3,3% от предприятията са просрочили банковите си заеми. Данните на Руската централна банка обаче показват, че делът на тези заеми, които вероятно скоро ще изпаднат в неизпълнение, е 11,3%, което се равнява на 10,6 трлн. рубли.

Това представлява ръст от 10,4% спрямо година по-рано.

Клон на Промсвязьбанк в Москва, Русия. Снимка: Bloomberg

Домакинствата са в още по-лошо състояние, като 13,3% от кредитите на дребно се считат за проблемни.

Когато обаче става въпрос за заплахата от криза, се смята, че партидата от лоши бизнес кредити ще представлява най-големите проблеми за Кремъл.

От началото на руската инвазия в Украйна, Кремъл покрива разходите за войната до голяма степен чрез инжектиране на огромни суми пари в руски компании чрез своите банки.

Това подхранва икономическия растеж и създава илюзия за руска устойчивост, казва Крейг Кенеди от Центъра за руски и евразийски изследвания „Дейвис“ към Харвардския университет.

Кремъл значително смекчава правилата и кредитните проверки за отпускане на заеми в отбранителния сектор, добавя Кенеди, който преди това работи като заместник-председател на Bank of America Merrill Lynch.

Към декември общите банкови заеми за отбранителни компании надхвърлят 200 млрд. долара, над 23% от корпоративните кредитни портфейли на банките. А това е сектор, който е известен с лошата си кредитна история.

Загубите на ПСБ отразяват „дълбоки проблеми в руския военнопромишлен сектор“, изтъква Милов.

Но уязвимостите се простират далеч отвъд отбранителния сектор, тъй като по-голямата част от предприятията в Русия отчитат болезнен спад.

Путин обяви, че руският брутен вътрешен продукт (БВП) се е свил с 1,8% през януари и февруари. Три четвърти от руската индустрия отчитат или спад, или стагнация, като секторите на въглищата, стоманата, хартията и строителството се борят с кризи, подчертава Милов.

„Можете да си представите, че повечето сектори на икономиката са много слаби в обслужването на дълговете си“, добавя той.

Не е изненадващо, че Кремъл е обезпокоен.

През март Путин заяви на руските петролни и газови компании, че трябва да използват неочакваните печалби от петрола, дължащи се на войната в Иран, „за да намалят дълговото си бреме и да изплатят заемите си към местните банки“.

Елвира Набиулина, управител на Руската централна банка, предупреди миналия юни, че ресурсите, които подхранват през последните две години икономически растеж в Русия – а именно банковите капиталови резерви и Националния фонд за богатство на Русия – са „изчерпани“.

В отговор на предстоящия срив, централната банка вече обяви набор от мерки за затягане на правилата за кредитиране.

Набиулина заяви през март, че централната банка ще спре банките да оценяват корпоративните заеми „при предположението, че кредитополучателят ще получи държавна подкрепа, дори ако няма солидни основания за това“.

Този съвет подчертава естеството на проблема, пред който е изправен Кремъл.

Дефиницията на CMASF за „банкова криза“ не означава, че руските финансови институции се сриват, посочва Милов. „Това означава, че сме на прага на ситуация, в която банките скоро ще се озоват на прага на правителството с молба за големи спасителни пакети“, допълва той.

Националният фонд на Русия инжектира около 10 млрд. долара в няколко водещи банки през миналата година.

Напрежението върху банковия сектор вече води до по-ниско кредитиране. Общото военно финансиране на Русия се е сринало с 16% през 2025 г., обусловено от по-малкото на брой заеми сред фирмите в отбранителния сектор.

Данните на централната банка също показват, че потребителското кредитиране се е свило през 2025 г., което рязко контрастира спрямо ръста от 11,3%, регистриран през 2024 г.

Засега покачващите се цени на петрола и газа носят известна утеха, което води до по-високи приходи за руските енергийни гиганти, откакто избухна войната в Близкия изток. Това вече накара някои икономисти да прогнозират, че високите цени на петрола и газа ще помогнат на Кремъл да избегне рецесия през втората половина на тази година.

Но Путин ще трябва да търси бързо решение, ако Доналд Тръмп сключи мирно споразумение в Иран и световната енергийна криза отшуми.

„Основните проблеми се умножават и в един момент всичко това ще експлодира наведнъж“, предупреждава Милов.