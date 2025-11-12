Путин позволи на Citigroup да продаде банката си в Русия

Руският президент Владимир Путин подписа заповед, позволяваща на американската Citigroup да продаде местната си банка. Това е поредната от поредицата банкови сделки, одобрени от Кремъл, съобщава Bloomberg.

Путин разрешава на Renaissance Capital да купи подразделението, според подписан президентски указ, публикуван от руското правителство в сряда. Документът не съдържа други подробности за продажбата.

По-рано тази година Путин разреши на Goldman Sachs Group да продаде бизнеса си в Русия на Balchug Capital. Това стана само няколко седмици, след като той подписа указ, позволяващ на Natixis да продаде бизнеса си в страната. А през януари ING Groep се съгласи да продаде дейността си в Русия на Global Development – компания, собственост на финансов инвеститор, базиран в Москва.

Представител на Citigroup потвърди съобщението на кабинета на руския президент, но отбеляза, че сделката ще бъде подложена на допълнително регулаторно одобрение. Представител на Renaissance Capital е отказал коментар.

Путин отговори на бягството на западни компании от Русия след инвазията през февруари 2022 г. с указ, който изисква всички сделки, в които участват жители на т.нар. враждебни страни, да бъдат одобрени от специална правителствена комисия. Комисията наложи драконовски изисквания към компаниите, които искат разрешение да напуснат страната, включително значителни отстъпки от стойността на активите и вноски в държавния бюджет.

Това означава, че повече от три години след пълномащабната инвазия на Русия в Украйна някои западни кредитори продължават да действат с големи подразделения в страната въпреки публичните обещания да ги закрият.

От години Citigroup е преустановила почти всички институционални банкови услуги в Русия и е в процес на закриване на потребителските и търговските си банкови операции в страната.

Въпреки това към септември тя имаше експозиция от 13,5 млрд. долара, свързана с Русия, показват регулаторните документи. Това е увеличение спрямо сумата от 9,1 млрд. долара към същия момент на миналата година, главно поради корпоративните дивиденти, които клиентите ѝ са получили през третото тримесечие.

RenCap е една от най-старите инвестиционни банки в Русия, която придоби популярност, като помогна на редица компании да се регистрират в Лондон и Москва след постсъветските приватизации. През 2022 г. компанията започна да закрива офисите си в Лондон, Ню Йорк и Йоханесбург, след като инвазията на Путин в Украйна обърка бизнеса ѝ – въпреки че руският ѝ бизнес продължава нормално.