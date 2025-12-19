IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Централната банка на Русия поиска спиране на делото срещу Euroclear

Путин определи плановете за изземване на руските активи като "грабеж", срещу който Русия ще търси правата си в съд

12:37 | 19.12.25 г.
Снимка: Bloomberg LP

Централната банка на Русия е поискала спирането на процедурата срещу белгийската клирингова къща Euroclear, заведена в арбитражен съд в Москва, съобщава ТАСС, позовавайки се на съобщенията на съда. Сега Арбитражният съд ще прецени каква ще бъде съдбата на иска, допълва агенцията.

Преди дни централната банка заведе дело срещу белгийската компания заради замразените активи и възможността те да бъдат предадени на Европейската комисия и използвани за подкрепа на Украйна. Искането беше на стойност 18,2 трилиона рубли (към 230 млрд. долара). В крайна сметка европейските лидери не постигнаха съгласие по плана за използването на руските средства и преминаха към хибриден вариант - заем, гарантиран от бюджета на ЕС, но в дългосрочен план покрит от замразените руски активи.

С решението си на Европейския съвет те ще предоставят 90 млрд. евро безлихвен заем за Украйна, с което да покрият нуждите ѝ от средства за 2026 - 2027 година. Украйна ще върне този заем, когато Русия изплати репарации за нанесени щети, а ако това не стане - ЕС ще задържи руските средства.

В Euroclear са блокирани средства на руската централна банка на стойност около 190 млрд. евро. Лихвите от операциите с тях се предават на Украйна. Руският президент Владимир Путин заяви по време на годишната си пресконференция "Пряка линия", че плановете за използването на руските активи за Украйна са "грабеж" и посочи, че ако те бъдат осъществени, Русия ще потърси защита в съд "в юрисдикция, която не зависи от политически решения". Според него подобен акт ще доведе до разрив в доверието в еврозоната, а държавите от съюза ще понесат не само имиджови, но и финансови щети.

Сред страните, които поддържаха използването на руските активи, обаче мнението беше, че ако Путин спечели войната в Украйна, това ще срине еврозоната и целия ЕС.

