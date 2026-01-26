Русия е спечелила 216 млрд. долара от поскъпването на златото, замествайки замразените активи

Русия е пожънала неочаквана печалба от скока в цените на златото от началото на войната в Украйна, генерирайки средства в размер, сравним с държавните резерви, замразени в Европа след инвазията на президента Владимир Путин.

Според изчисления на Bloomberg стойността на златните резерви на Руската централна банка е нараснала с повече от 216 млрд. долара от февруари 2022 г. В същото време централната банка до голяма степен се въздържа от големи покупки на метала и от използване на златните си резерви през този период въпреки загубата на достъп до чуждестранни ценни книжа и валути, блокиран заради санкциите.

През декември страните от Европейския съюз (ЕС) одобриха удължаване на блокирането на руски суверенни активи за около 210 млрд. евро, държани в блока.

Поскъпването на златото възстановява по-голямата част от загубения финансов капацитет на Русия, дори и да не върне блокираните резерви. Макар че ценните книжа и паричните средства, блокирани в Европа, не могат да бъдат продадени или заложени, златото все още може да бъде монетизирано, ако е необходимо.

Русия, която е вторият по големина производител на злато в света, добива над 300 тона от метала годишно. От 2022 г. обаче руското злато е изключено от западните пазари и вече не се приема от London Bullion Market Association, което на практика го изключва от най-големия извънборсов център за търговия със злато в света. Това усложнява всякакви потенциални мащабни продажби от централната банка на азиатски купувачи, където тя се сблъсква и с конкуренцията от новоизкопано злато от санкционирани руски производители, което в момента не може да се продава другаде.

Цените на златото се повишиха рязко през последните четири години, подкрепени от силното търсене от централните банки, постоянните опасения от инфлация, повишените геополитически рискове и инвеститорите, търсещи сигурно убежище от несигурността, причинена от търговските войни.

През 2025 г. златото поскъпна с около 65%, което е най-силното му годишно представяне от 1979 г. насам. Това значително повиши оценката на официалните запаси в световен мащаб, дори и без допълнителни покупки.

Международните резерви на Русия са достигнали 755 млрд. долара в края на миналата година, включително 326,5 млрд. долара в злато, според данни на централната банка, публикувани по-рано този месец. Оттогава цените на златото са се повишили с повече от 8%, надхвърляйки 4700 долара за тройунция.

Източник: Bloomberg

Министерството на финансите на Русия очаква цените на златото да продължат да се покачват в дългосрочен план, след като вече минаха прага от 5000 долара за тройунция. Настоящото покачване отразява загуба на доверие в международните резервни валути, а опитите за отчуждаване на руски активи само увеличават търсенето, заяви заместник-министърът на финансите Алексей Моисеев в интервю за РБК в края на декември.

Руската централна банка започна да тегли от златните си резерви едва в края на миналата година, като те са спаднали с 0,2 млн. тройунции до 74,8 млн. тройунции. Спадът отразява операции, свързани с продажбата от Министерството на финансите на активи от Националния фонд за благосъстояние с цел финансиране на бюджетния дефицит.

От февруари 2022 г. до декември 2025 г. стойността на златните резерви на страната се е удвоила, а резервите в чуждестранни активи и валути са намалели с около 14%, показват данните на централната банка. Златото съставлява 43% от общите резерви спрямо едва 21% преди войната.

Русия спря да разкрива подробна информация за валутните си резерви от началото на войната. Към 1 януари валутните и другите незлатни активи възлизат на 399 млрд. долара, според данните.

Министерството на финансите на Русия заяви през 2022 г., че около 300 млрд. долара от държавните ѝ активи в чужбина са били блокирани извън страната.

Съдбата на тези средства ще остане предмет на преговори, тъй като разговорите за възможно мирно уреждане на войната в Украйна продължават под ръководството на САЩ. Страните от ЕС обсъдиха начини за използване на замразените руски активи за отпускане на заем на Украйна, но усилията за постигане на споразумение в крайна сметка се провалиха.

В отговор на това централната банка заведе дело в Москва, с което иска 18,2 трлн. рубли (227 млрд. долара) от Euroclear. Управителят Елвира Набиулина заяви, че централната банка не възнамерява да оттегли иска си и обмисля да предприеме правни действия в международни съдилища.