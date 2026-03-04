Германското разузнаване обвини Русия, че крие истинската цена на войната в Украйна

Германската разузнавателна служба обвини Москва, че крие истинската цена на войната в Украйна, като заяви, че бюджетният дефицит на Русия през 2025 г. е с над 2,36 трлн. рубли (30,45 млрд. долара) по-висок от официално заявеното, предава Ройтерс.

В публикация в LinkedIn разузнавателната служба заяви, че западните санкции имат „ясни последици“ за руската икономика наред със значително по-ниските приходи от петрол и газ поради резкия спад на цените на световните пазари.

„Путин жертва икономическото бъдеще на Русия за империалистическите си цели“, отбеляза разузнавателната служба.

Миналата седмица Кремъл съобщи, че намаляващите приходи и нарастващият бюджетен дефицит са „рутинни затруднения“ и са решими благодарение на общата макроикономическа стабилност.

Приходите на Русия от продажбите на петрол, основната ѝ износна суровина, намаляват, тъй като Москва е принудена да я продава с по-голяма отстъпка на световните пазари поради западните санкции и натиска на САЩ върху големите купувачи.

Според германското разузнаване дефицитът във федералния бюджет на Русия е 8,01 трлн. рубли спрямо официалната цифра от 5,65 трлн. рубли, която се равнява на 2,6% от БВП. То не разкри подробни изчисления за това как е стигнало до точната цифра и не е отговорило на молба за допълнителен коментар.

Консолидираният бюджетен дефицит на Русия, който включва регионалните бюджети, значително се е влошил през 2025 г. и е достигнал 8,3 трлн. рубли, или 3,9% от БВП, с 2,6 пъти повече от 2024 г. поради намаляващите приходи и нарастващите разходи.

Близък до руското правителство източник заяви пред Ройтерс през февруари, че бюджетното положение на Русия рязко се е влошило.

Цените на петрола на световните пазари нараснаха значително след ударите на САЩ и Израел срещу Иран, но ръстът все още не е достатъчен, за да балансира руския бюджет, сочат изчисления на Ройтерс.