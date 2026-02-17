В Русия краставиците станаха поредният символ на нарастващите цени по време на война

Обикновената краставица, любима на руснаците за салати и ястия, е поредният хранителен продукт, чиято цена изведнъж нарасна рязко, което разгневи потребителите и разбуни духовете сред политиците и регулаторите, които искат да потушат всяко недоволство сред населението по време на война, пише Ройтерс.

Официалната статистика сочи, че цената на краставиците се е удвоила от декември и е достигнала средно малко над 300 рубли (3,91 долара) за килограм и социалните мрежи са пълни със снимки на краставици, продавани понякога на двойно или тройно по-висока от тази цена.

Антимонополният регулатор, който е подложен на натиск от политиците, включително тези от управляващата партия „Единна Русия“, изправени пред парламентарни избори тази година, изпрати писмо до производителите и търговците на дребно с искане да обяснят повишенията на цените.

„Тази зима в нашите магазини се появи нов „деликатес“ – краставиците“, каза Сергей Миронов, лидер на парламентарната група на „Справедлива Русия“, като отбеляза, че Министерството на земеделието е отдало резкия ръст на цените на краставиците на сезонността.

„Те използваха същото обяснение за миналогодишните „златни“ картофи, а сега са „златни“ краставици“, заяви Миронов, бивш паравоенен, превърнал се в политик, който често говори по чувствителни теми, които гневят избирателите в най-голямата страна в света.

„Какво трябва да направят хората? Просто да приемат, че не могат да си позволят храните от най-основна необходимост?“, попита той.

Производителите успокоиха потребителите, че цените на краставиците вероятно ще спаднат следващия месец, когато времето се затопли. Властите решиха сходни ценови проблеми за други храни в миналото и няма признаци, че недоволството на хората от нарастващите цени, подсилено от социалните мрежи, създава заплаха за обществената стабилност.

Но внезапният ръст на цената на краставиците съвпада с повишаването на общите цени с 2,1% от началото на годината, отчасти в резултат на увеличаването на данъка върху добавената стойност, и се случва в момент, когато хората се притесняват от растящите разходи във време на забавяне на руската икономика четири години след началото на войната в Украйна.

„Златни краставици“

Тъй като централната банка прогнозира, че годишната инфлация ще се ускори до 5,5% тази година, хората са недоволни и от нарастващите сметки за комунални услуги, цените на бензина, цените в супермаркетите и сметките в ресторантите.

Тъй като цените на краставиците в момента надвишават тези на вносни плодове като бананите, някои супермаркети в Сибир ограничават количеството, което един поребител може да купи, а един от най-продаваните вестници в Русия раздаде на читателите семена, за да отглеждат собствени краставици у дома.

Партията на Миронов и Комунистическата партия, които имат места в Думата, долната камара на парламента, предложиха правителството да въведе таван на надценките, които търговците на дребно могат да налагат за храни от основна необходимост.

Евгений Попов, депутат от управляващата партия, се опита да омаловажи проблема в социалните мрежи, като заяви, че цените на краставиците ще спаднат и че Русия може да задоволи напълно сама нуждите си от продукта.

Той бързо се навлече гнева на някои свои последователи.

„Цените на краставиците и доматите са възмутителни“, написа жена на име Светлана. „Преди казваха, че яйцата са „златни“ (защото бяха много скъпи.) Сега краставиците са златни“, добави тя.