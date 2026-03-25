Златните резерви на Русия достигнаха 4-годишен минимум

В първите два месеца на годината централната банка на Русия е продала 500 хил. тройунции злато от своите резерви, става ясно от съобщение на институцията, цитирано от ТАСС. Според публикацията към 1 март златните резерви на Русия достигат до най-ниското си ниво от пролетта на 2022 година - 74,3 млн. тройунции.

Те се изчисляват на 384 млрд. долара, допълва още руската държавна агенция.

В първите два месеца на годината златото се търгуваше на нива от около 5000 долара за тройунция. Сега обаче цената му започна да намалва и според наблюдателите от Института за изучаване на войната (ISW) това може да ограничи алтернативните методи за финансиране на дефицита в руския бюджет.

В същото време войната в Иран повиши цената на петрола над 100 долара за барел, което носи и допълнителни приходи за хазната. Според изчисленията на Ройтерс ръстът през март ще бъде в рамките на около 70%. По данни на агенцията в периода 1 януари - 1 март приходите от продажбата на петрол и природе газ са намалели с 50%, а бюджетният дефицит е достигнал 3,45 трилиона рубли (42 млрд. долара) при заложени 3,8 трилиона рубли за цялата година.

Руският президент Владимир Путин призова петролните и газовите компании в Русия да използват допълнителните приходи, които ще получат сега, за да платят задълженията си към местните банки. В среща с ръководителите на водещи компании той отбеляза забавения ръст на руската икономика и допълни, че страната трябва да се върне към устойчив растеж с ниска инфлация и стабилен пазар на труда.

Това е едно от редките признания на Путин за наличието на проблеми в руската икономика, допълват от ISW. Военните анализатори отчитат още, че безработицата в Русия през януари е била 2,2%, което отразява недостига на работна ръка, дължащо се и на войната в Украйна.