Германската индустрия търси спасение на външните пазари

Германски компании от всякакъв мащаб продължават да се разширяват в чужбина. Производителят на градинска техника Gardena планира да съкрати 250 работни места в Германия и да премести част от своя капацитет в Чехия. Това се равнява на намаление с 10% на работната сила на компанията в Германия.

Големи компании като BASF продължават да инвестират в чужбина. Die Welt съобщи през февруари, че химическият конгломерат възнамерява да премести сервизните си центрове в Индия. Това оказва натиск върху централата в Берлин, където ще бъдат съкратени много работни места, пише Deutsche Welle.

И ситуацията става още по-тревожна в автомобилната индустрия.

„Индустриалната криза в Германия е в разгара си“, написа миналата година онлайн списанието Finanzmarktwelt. Авторът цитира данни от Федералната статистическа служба, която е анализирала данни от 2018 до 2023 г. Службата все още не е публикувала по-актуални данни по темата

Между 2021 и 2023 г. приблизително 1300 германски компании с над 50 служители са преместили бизнес функциите си в чужбина, което се равнява на 2,2% от всички компании от този размер, базирани в Германия през 2023 г. Тези премествания са довели до загуба на около 50 800 работни места в Германия.

„Може да се предположи, че тази тенденция се е засилила през 2024 г. и още повече през 2025 г. поради високите разходи за енергия, увеличаващата се бюрокрация и нарастващите разходи за труд“, коментира Finanzmarktwelt.

Водещите мотиви на германските компании да инвестират отвъд граница. Графика: DIHK/DW

Шест месеца по-късно обаче германската банка за развиттие KfW наблюдава различна тенденция. На 2 юни KfW Research съобщава, че много средно големи компании се оттеглят от международния бизнес. Ако през 2022 г. около 880 хиляди фирми от общо 3,8 млн. германски средни предприятия са били активни извън граница, този брой спада до около 763 хиляди година по-късно.

Делът на средните компании, развиващи бизнес отвъд граница, се е свил от около 23% на 20%.

„Рамковите условия за външна търговия се влошиха значително“, коментира Дирк Шумахер, главен икономист в KfW. Той отдава това на „геополитическото напрежение в Украйна и Близкия изток, нарастващата конкуренция при износа от Китай в ключови индустрии и протекционистката търговска политика на САЩ.

Асоциацията на германските индустриално-търговски камари (DIHK) рисува различна картина. В отговор на запитване на DW, говорителят Свен Елинг се позова на икономическото проучване на DIHK от началото на 2026 г. Това проучване разкрива, че натискът върху разходите върху германската промишленост е достигнал своя връх и следователно много компании възнамеряват да инвестират по-сериозно в чужбина.

Според DIHK 43% от индустриалните компании планират чуждестранни инвестиции тази година, с 3 процентни пункта повече спрямо миналата година.

„Причините за това са ясни: нарастващи разходи, структурни проблеми и слаба икономика в Германия“, обяснява Фолкер Трайер, ръководител на отдела за външна търговия в DIHK.

Какво значи това?

Инвестициите в чужбина исторически водят до укрепване на вътрешната дейност и по този начин до увеличаване на местната заетост. Чуждестранните инвестиции, насочени към развитие на пазара или разширяване на продажбите и обслужването на клиентите, по-специално генерират тези положителни ефекти. Според DIHK обаче броят на компаниите, които инвестират предимно в чужбина за разширяване, намалява от 30% на 28 на сто.

„Особено проблематично е, че преди това обичайните положителни ефекти от чуждестранните инвестиции върху местните операции вече не са налице, защото компаниите сега трябва да инвестират в чужбина предимно поради причини, свързани с разходите. Това често води до значителни съкращения на местни предприятия“, изтъква Трайер.

Инвестиционни планове на германските компании за инвестиции през следващите 12 месеца. Графика: DIHK/DW

Чуждестранните инвестиции сега служат повече за спестяване на разходи, отколкото за задоволяване на желанието за разширяване.

Общата тенденция в чуждестранните инвестиции е неясна. Настоящата ситуация е по-скоро като странично движение. Според професор Щефен Мюлер от Института за икономически изследвания „Лайбниц“, преките чуждестранни инвестиции (ПЧИ) на Германия от местни компании са „далеч под пиковите си нива“.

Мюлер посочва, че статистиката на Бундесбанк показва стойност на трансакциите от 120 млрд. евро годишно между 2017 и 2022 г. Цифрите за 2024 г. обаче са 80 млрд. евро, а за 2025 г. по-малко от 100 млрд. евро. Тези данни дават „малко основания да се предполага, че изтича значително повече капитал, отколкото в предишни години“.

Америка губи, Азия печели

Проучването разкрива значителни промени в целевите региони за германските чуждестранни инвестиции. Северна Америка губи своята привлекателност, като делът на компаниите с инвестиционни планове там е спаднал от 48% на 44%.

Същевременно ангажираността в Азия се увеличава. Според DIHK делът на инвестиращите индустриални компании в Китай се увеличава от 31% на 34 на сто. Азиатско-Тихоокеанският регион (без Китай) също придобива все по-голямо значение, като германските инвестиции там нарастват от 21% на 26%.

„Търговският спор със САЩ подхранва несигурността и кара компаниите да отлагат решенията си“ за инвестиции, коментира Трайер от DIHK.

Все пак еврозоната остава най-важният регион за германски инвестиции с 64%. Нейната стабилност, общият вътрешен пазар и общата валута предлагат надеждни рамкови условия. Това е особено важен фактор при инвестиционните решения по време на геополитическа несигурност, подчертава Трайер.