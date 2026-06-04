Ще успее ли Германия да излезе от политическото и икономическо интензивно отделение?

След 16 години управление на Ангела Меркел, белязани от големи политически грешки в енергийната, икономическата и миграционната политика, последвани от три катастрофални години на нефункционална коалиция под ръководството на Олаф Шолц, правителството на Фридрих Мерц сега се движи към исторически дъно, пише Euronews.

Германците все още може да намерят начини да рационализират факта, че място в Съвета за сигурност на ООН си осигуриха много по-малки страни като Португалия и Австрия. Португалия има много приятели по света, ползва се със значителна добронамереност в Африка, а генералният секретар на ООН е португалец. Но фактът, че съседна Австрия е получила значително повече гласове за , е едновременно унижение и възможност за преоценка.

Германия очевидно е загубила доверие и е пропиляла авторитета си в международен план. Политически тя вече не се приема сериозно. Икономически тя все повече се възприема като западаща сила. Похвалите сега до голяма степен се ограничават до миналите ѝ постижения, тъй като „Произведено в Германия“ все повече се свързва с високи разходи и неефективност.

Страната се е превърнала в дом за възрастни хора и музей на един свят, който вече не съществува. И все пак тя би трябвало да бъде двигателят, движещ бъдещето на Европа.

Твърде дълго политиката си позволяваше да бъде водена от идеологически проекти, които бяха или враждебни към бъдещия просперитет, или просто неуместни. Консерваторите в много случаи се трансформираха в прогресисти и по този начин се направиха политически излишни.

Европа вече има много леви партии. В резултат на това жизненоважният баланс между прагматизъм и амбиция, между запазване и реформиране – качества, които някога са били присъщи на целия политически спектър – е загубен.

Днес залозите далеч надхвърлят следващия парламентарен вот, увеличението на заплатите на политиците, забраната на коли с двигатели с вътрешно горене или дебатите за половата идентичност. Към момента бъдещето на Германия е неразделно от бъдещето на Европа.

Ако Германия не може да се изправи на крака, самият Европейски съюз (ЕС) ще бъде в опасност. Има причина, поради която в Брюксел често се чува едно твърдение, което, понякога се оказва като шега, понякога с искрена загриженост: ЕС ще съществува, докато Германия плаща.

Следователно е време за решителен обрат.

В свят на нарастваща конкуренция, икономическата сила, технологичният суверенитет и политическата ефективност са от значение. Ценностите остават важни, но те имат влияние само когато са подкрепени от власт. Горивото за този обрат е просто: прагматизъм вместо идеология.

Това няма да се постигне чрез речи или морални апели, един от най-непривлекателните навици на Западна Европа. Лидерството произтича от икономическата сила, политическата надеждност и способността за решаване на проблеми.

Четири области са особено важни за тази мисия на преоткриване.

Първо, Германия трябва да си възвърне икономическата конкурентоспособност. Високите енергийни разходи, прекомерната бюрокрация, бавната дигитализация и недостатъчните инвестиции отслабиха най-голямата икономика в Европа.

Второ, Германия трябва да възстанови отбранителните си способности и да поеме по-голяма отговорност за сигурността на Европа. Геополитическите реалности се промениха. Мирът и стабилността вече не могат да се приемат за даденост. Европа се нуждае от надеждно възпиране и стратегически способности.

Дали е разумно германските въоръжени сили, Бундесверът, да се превърнат в „най-силната конвенционална армия в Европа“ до 2039 г., точно сто години след нахлуването на нацистка Германия в Полша, подлежи на дебат. И все пак, поне прилича на някакъв план.

Трето, Германия трябва да управлява миграцията по-ефективно. Хуманността и редът не са противоречия. Страна, която не успява да осигури границите си, рядко депортира нелегални мигранти и губи контрол върху нелегалната имиграция, няма да бъде приемана насериозно. Сигурните граници, функциониращите системи за убежище и успешната интеграция са предпоставки за социално сближаване и доверие в един демократичен свят.

Четвърто, Германия трябва отново да се превърне в център на иновациите. Изкуственият интелект, дигиталната инфраструктура, модерното производство, научните изследвания и новите енергийни технологии ще определят просперитета на бъдещите поколения.

Европа не може да продължава да изостава от САЩ и Китай. Страна, която някога се отличаваше в образованието и изобретенията, вече не е домакин на университет от световна класа. Тази страна пада в международните класации за образование, печели малко големи научни награди, вече не определя световни стандарти, обременява изследванията с регулации, прекомерно регулира изкуствения интелект, изоставя ядрените изследвания, отвръща се от иновациите в областта на двигателите с вътрешно горене и отхвърля напредъка в генетиката, ще се затрудни да се конкурира с най-иновативните държави в света.

Това, от което Европа се нуждае, е Германия, която е надеждна, силна и способна да действа. Партньор за мир и просперитет. Ако Германия се обнови, тя отново може да даде тласък на Европа. Ако се провали, ще стане много по-трудно за целия континент да запази просперитета, сигурността и влиянието си.

Добрата новина е, че никога не е твърде късно.

През 1648 г. е сключен Вестфалският мирен договор, с който се слага край на Тридесетгодишната война, която опустошава Германия. Договорът отбелязва края на войната чрез общоевропейски мирен конгрес и се превръща в отправна точка на съвременната европейска дипломация.

През 1945 г. Германия и Европа лежат в руини. Следва възстановяване, помирение и изграждане на европейско сътрудничество. Настъпват просперитет и прогрес.

През 1990 г. Студената война приключва. Това слага началото на обединението на Германия, докато Желязната завеса, разделяща Европа, изчезва и за повечето европейци това отново означава демократизация, реконструкция и по-нататъшно развитие на Европа в полза на всички.

Сега трябва да се случи ново начало за Германия и Европа. Не утре, а сега, пише Euronews.

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