Германия обмисля съкращения на разходите за здравеопазване с 60 млрд. евро

Германия може да наложи съкращения на разходите в здравната си система в размер на повече от 60 млрд. евро до 2030 г. с мерки като ограничаване на заплащането на лекарите, свиване на разходите за лекарства и пренасочване на финансирането за получателите на социални помощи, съобщава Bloomberg.

Инициативата е част от план на правителството на канцлера Фридрих Мерц, формулирано от комисия от здравни експерти и икономисти за контрол на нарастващите разходи в германската система за обществено здравно осигуряване. Сега властите ще решат кои мерки ще подкрепят най-добре битката с фискалния дефицит, който се очаква да нарасне до 40 млрд. евро в края на десетилетието.

„Целта е да се стабилизират финансите и да се спре възходящата спирала на премиите“, заяви министърът на здравеопазването Нина Варкен, добавяйки: „Приходите и разходите трябва отново да бъдат приведени в устойчив баланс.“

Министерството ще представи пакет от политики „много скоро“, който ще влезе в сила от следващата година.

Справянето с нарастващите разходи за здравеопазване в най-голямата икономика в Европа е централен елемент от по-широк пакет от реформи, обещан от коалицията на Мерц, който има за цел да рестартира германската икономика и да възстанови конкурентоспособността ѝ.

Промените в здравната политика са сред политически най-чувствителните, откакто Мерц встъпи в длъжност през май миналата година. Предложението за възстановяване на таксите за посещения при лекари предизвика негативна обществена реакция, а канцлерът беше разкритикуван по-рано тази година, след като предложи клиниките да спрат да предлагат болнични листове по телефона.

Варкен и други политици от коалицията обещаха, че реформата в разходите за здравеопазване няма да се отрази на застрахованите лица. Те разглеждат доклада на комисията от близо 500 страници като „набор от инструменти“, който здравното министерство ще анализира и ще избира сред тях.

Сред най-мащабните мерки за икономии са предложението за обвързване на увеличенията на таксите и възнагражденията в сектора с приходите на застрахователите, ход, който би могъл да спести над 16 млрд. евро до края на десетилетието. Друга инициатива би разширила отстъпките, предлагани от производителите на патентовани лекарства, в съответствие с по-високите разходи, което би могло да доведе до кумулативни икономии от 5,2 млрд. евро.

Експертната група заяви, че ако федералното правителство поеме финансирането, необходимо за покриване на получателите на социални помощи – понастоящем финансирани от държавни застрахователи – това би освободило 12 млрд. евро в здравноосигурителния сектор.

Други варианти включват инициативи за генериране на приходи, като например данъци върху тютюна, алкохола и захарта.

Около 90% от германците са осигурени от държавно регулирани застрахователи, финансирани чрез вноски, разпределени между служители и работодатели, и допълнени от годишен трансфер от федералния бюджет.