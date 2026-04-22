Криптоамбициите на Wall Street понесоха нов удар с хакерска атака за 300 млн. долара

Хакерската атака от уикенда, която източи близо 300 млн. долара от малък криптопроект и предизвика масови тегления на 10 млрд. долара от най-голямата децентрализирана платформа за кредитиране, може да забави нарастващия интерес на Wall Street към блокчейн технологията, според Jefferies LLC.

Банките, мениджърите на активи и платежните компании са прекарали последната година в разработване на продукти върху технологични системи, подобни на тези, за които се съобщава, че са били ударени от севернокорейски хакери при атаката, пише Андрю Мос от екипа за изследване на цифрови активи в Jefferies в доклад, цитиран от Bloomberg. Въпреки че според фирмата е малко вероятно щетите да се разпространят към по-конвенционалните пазари, оттам предупредиха, че традиционните финансови компании вероятно ще направят преоценка на рисковете, преди да навлязат по-надълбоко в пространството.

„Потенциалната загуба на доверие представлява както краткосрочни, така и дългосрочни рискове, независимо кой е виновен“, добавя Мос. „Въпреки че не очакваме фирмите, занимаващи се с търговия на активи, да се откажат от криптовалутите, внедряването или разширяването на инициативите за токенизация в банки, мениджъри на активи, финтех компании и плащания може временно да се забави“, посочва още.

Атаката е най-голямата за годината при децентрализираните финанси и втората толкова мащабна атака от седмици. На 1 април хакери откраднаха 285 млн. долара от Drift, платформа за търговия, изградена върху блокчейна Solana, като и тази атака се свързва със Северна Корея.

Всичко това се случва, докато DeFi секторът се приближава към по-широкообхватно приемане и традиционните финансови институции все по-често си партнират със стартиращи компании, за да внесат реални активи – като акции, облигации и дори недвижими имоти – в блокчейна.

Фирми, включително BlackRock, Franklin Templeton и Apollo Global Management, прекараха последната година в разработването на продукти, които разчитат на блокчейна, с надеждата, че технологията е достатъчно узряла, за да се справи с традиционния капитал. Пазарната стойност на токенизираните активи от „реалния свят“ е нараснала с приблизително 400% от 2025 г. насам до 29 млрд. долара, според rwa.xyz.

„Зрелостта на блокчейн инфраструктурата и регулаторните постижения водят до разпространение на инициативите за токенизация на TradFi (традиционните финанси, бел. ред.), разширяване на възможностите за употреба и ускоряване на институционалните инвестиции“, пише Мос. „Но е лесно да се забрави, че зараждащата се индустрия за цифрови активи все още се нуждае от време, за да узрее“, допълва той.

Токенизираните досега продукти до голяма степен се намират в рамките на един блокчейн. Но с разширяването на токенизацията, отбелязват от Jefferies, тези продукти ще зависят все повече от софтуер, който премества активи между различни блокчейни – същият вид система, която беше атакувана този уикенд.