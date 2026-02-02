Китайски престъпни мрежи са изпрали 16 млрд. долара чрез криптовалута през 2025 г.

Китайскоезични мрежи за пране на пари са извършили трансакции за приблизително 16,1 млрд. долара чрез криптовалути през цялата 2025 г. Това показва доклад на фирмата за анализ на блокчейн данни Chainalysis, цитиран от CNBC.

Тези мрежи, известни като CMLN, са представлявали приблизително една пета от незаконната криптовалутна екосистема през 2025 г., която Chainalysis е оценила на над 82 млрд. долара.

Престъпните мрежи действат предимно чрез различни канали и чат групи в платформата за съобщения Telegram, където перачите на пари рекламират услугите си на потенциални клиенти. Според материала тези публикации често включват снимки, показващи купища пари, и публични препоръки като доказателство за ликвидност и качество на услугата.

Тези канали в Telegram, известни като платформи за поръчителство, функционират като маркетингови центрове или неформални ескроу услуги, които свързват доставчици с потенциални клиенти. Въпреки че платформите не контролират съответните трансакции, от Chainalysis посочват, че те са основните канали, чрез които се уреждат незаконни сделки.

Освен прането на пари, дейността на тези платформи включва и други форми на престъпна търговия, като трафик на хора и продажбата на антени Starlink, използвани за незаконна дейност в Югоизточна Азия, посочва Андрю Фиърман, ръководител на отдела за разузнаване за национална сигурност в Chainalysis.

Потенциалните клиенти варират от структури на организирана престъпност до санкционирани държавни субекти, посочва Фиърман.

„Виждали сме всичко – от севернокорейски пари и свързани с КНДР хакерски атаки до цял куп други незаконни дейности“, коментира той пред CNBC.

Подобни платформи, базирани в Telegram, са често използвани от незаконни мрежи по целия свят, според Марк Бътън, професор по криминология в Университета в Портсмут, който е изучавал подобни мрежи в Индия и Западна Африка.

Докладът идентифицира шест основни техники, използвани от китайскоезичните мрежи за пране на пари, често разчитайки на цифрови активи като криптовалути.

Според Фиърман криптовалутите са привлекателни за престъпните субекти поради своята ликвидност, лесното използване и относителна анонимност, особено за тези, които искат да избегнат замразяването на средствата си на традиционни финансови платформи.

Стейбълкойните като USDT, емитирани от Tether, и USDC на Circle, са криптовалути, предназначени да поддържат постоянна стойност спрямо определен актив, често фиатна валута като щатския долар. По-ниската им волатилност в сравнение с криптовалути като биткойн и етер помага за поддържане на ниски трансакционни разходи.

„Ако сте замесени в незаконна дейност, последното нещо, което искате да правите, е да губите повече пари“, каза Фиърман. „Вече трябва да плащате пари за процеса на пране... последното нещо, което искате, е да имате наистина лоша седмица за биткойна и да загубите още 10% от парите си“, посочва още той.

Казина, криптовалути и престъпност

Много организирани престъпни групи, които използват криптобазирани услуги за пране на пари, често прехвърлят средства и чрез предприятия, които изглеждат законни, отбелязва Бътън.

„Казината са класическо средство за пране на всякакви престъпни приходи“, казва той, като допълва, че е обичайна практика престъпните групи да перат незаконни средства чрез завишени данни за приходите.

Поне от 2022 г. насам Югоизточна Азия започва да се очертава като център за лицензирани и нелицензирани казина с връзки с организираната престъпност, според доклад от 2024 г. на Службата на ООН по наркотиците и престъпността.

Въпреки че проучването на Chainalysis е изследвало организирани мрежи, които използват мандарин като основно средство за комуникация, много трансакции също произхождат извън Китай, отбеляза Фиърман. Те включват места като Камбоджа и Мианмар, където е установено, че структури на организирана престъпност управляват сложни центрове за извършване на измами.

„Китай всъщност е много добър в борбата с този вид измами, защото като цяло не харесва организираната престъпност“, каза Бътън.

В четвъртък китайската държавна медия „Синхуа“ съобщи, че 11 членове на организирана престъпна група за измами, базирана в Мианмар, са били екзекутирани по обвинения в „умишлено убийство, умишлено нараняване, незаконно задържане, измама и създаване на казино“.

Китай има строги закони за пране на пари и в страната има забрана за търговия с криптовалути от 2021 г., позовавайки се на използването им в организираната престъпност.

В резултат на това китайските престъпни групи често се преместват в юрисдикции в Югоизточна Азия като Камбоджа и Мианмар, където по-слабото законодателство и корумпираните местни служители им позволяват да действат по-свободно, според Бътън.

Въпреки че властите проактивно се стремят да ограничат тези международни престъпни структури, прилагането на закона е предизвикателство заради сложността на техните операции и сложността на трансграничното правоприлагане.

„Това са много големи, добре обезпечени организации“, каза Бътън.

Chainalysis изчислява, че тези китайскоезични мрежи за пране на пари са изпирали еквивалента на 44 млн. долара на ден през 2025 г.

Въпреки усилията за ограничаване на подобна незаконна търговия, Фиърман посочва, че много от тези мрежи вероятно ще продължат да заобикалят закона. „Ето как действат незаконните участници. Те еволюират и след като някоя бъде засечена, преминават към друга платформа“, допълва той.