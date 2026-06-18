Wall Street видя в споразумението между САЩ и Иран шанс за обуздаване на инфлацията

Водещите индекси на американските фондови пазари затвориха с ръстове сесията в четвъртък, пише Bloomberg. Оптимизъм донесе споразумението между САЩ и Иран, което се оценява като позитивен знак, че има шанс за обуздаване на инфлацията.

Сред големите печеливши днес са технологичните компании като част от производителите на чипове, включително и Intel, записаха рекорди. Причината стана коментар на американския президент Доналд Тръмп, че Intel ще си сътрудничи с Apple за производството на чипове в САЩ. Акциите на компанията се повишиха с почти 11% до 133,99 долара за брой.

Но SpaceX губи почва за втори пореден ден и вече е след Amazon по пазарна капитализация сред водещите американски компании. Акциите на компанията са с 37% под цената при рекордното публично предлагане (IPO), изчислява CNBC. Търговията в четвъртък затвори при 185 долара за брой, което е спад от почти 3,6 на сто.

Така водещият индекс на Wall Street - Dow Jones, отбеляза ограничен ръст от едва 72 пункта, или 0,14 на сто, до 51 564,7 пункта. За Nasdaq, в чийто състав преобладават технологичните компании, обаче има значително повишение - от 1,91% до 26 517,931 пункта. Широкият S&P 500 също затвори на зелена територия, достигайки 7500,58 пункта. Това представлява повишение от 1,08 на сто.

На петролните пазари има слабо изменение дори и след коментара на вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, че през Ормузкия проток вече са преминали танкери, превозващи повече от 12 млн. барела. Американският лек суров петрол (WTI) поевтиня до 76,60 долара за барел. При европейския "Брент" има минимален ръст от 0,19 цента до 79,85 долара за барел.

Стойността на щатския долар достигна най-високото си ниво за последните 12 месеца, след като анализаторите потвърждават, че Федералният резерв се готви да повиши лихвата. На валутните пазари едно евро се разменя за 1,146 долара. Стойността на британския паунд достига 1,3203 долара за брой.

Цената на златото намалява с 3% до 4236 долара за тройунция на фона на силния долар.