Икономиката на България забавя леко темпа си на растеж през летните месеци

Икономиката на България леко забавя темпа си на растеж през летните месеци спрямо предишните две тримесечия на тази година.

Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,2% през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие година по-рано и с 0,7% на тримесечна база, показват експресните сезонно изгладени данни на Националния статистически институт (НСИ).

За сравнение, през първото тримесечие статистиката отчете годишен ръст от 3,5% и повишение от 0,6% на тримесечна база, а през второто - съответно увеличение от 3,4% и 0,9%.

На годишна основа през третото тримесечие брутната добавена стойност нараства с 3,3% по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 9,2%, а крайното потребление регистрира ръст от 9,5% спрямо третото тримесечие на предходната година. И двата показателя сигнализират ускорение спрямо темпа на растеж от периода април-юни.

Износът на стоки и услуги намалява съответно с 9,2% на годишна база, но за сметка на това вносът обръща тенденцията и расте с 2,2%. На тримесечна база тенденциите са подобни - спад от 3,9% при износа, но ръст от 2,0% при вноса.

През третото тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,7%. Брутната добавена стойност нараства с 0,9% на тримесечна база запазвайки темпа си на увеличение от предишните три месеца.

Според експресните оценки на БВП по елементи на крайното използване причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 2,2% и на бруто образуването в основен капитал с 2,1%.

За второто тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 62,016 млрд. лева, показват още експресните оценки на НСИ. Реализираната добавена стойност е 54,608 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 76,7%, което в стойностно изражение възлиза на 47,558 млрд. лева. Бруто капиталообразуването е 13,770 млрд. лв. и заема 22,2% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.