Икономиката на България поддържа 3,1% годишен темп на растеж и през пролетта

Икономиката на България запазва стабилен годишен темп на растеж през пролетните месеци след забавянето през първото тримесечие.

Брутният вътрешен продукт (БВП) се увеличава с 3,1% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същото тримесечие година по-рано и с 0,7% на тримесечна база, показват сезонно изгладените данни на Националния статистически институт (НСИ).

За сравнение, през първото тримесечие статистиката отчете 3,1% годишен ръст и повишение от 0,6% на тримесечна база.

Българската икономика ускори ръста си през четвъртото тримесечие на 2024 г. до 3,1% на годишна база, започвайки от 2,0% през първото тримесечие, 2,4% през второто тримесечие и достигайки 2,7% през третото.

Според пролетната макроикономическа прогноза на Министерството на финансите икономическият растеж на България ще достигне 3% през тази година.

На годишна основа през второто тримесечие брутната добавена стойност нараства с 2,5% по сезонно изгладени данни. Бруто образуването в основен капитал регистрира ръст от 6,7%, а крайното потребление регистрира ръст от 6,5% спрямо второто тримесечие на предходната година. Износът и вносът на стоки и услуги намаляват съответно с 4,9% и с 0,6%.

Темп на прираст спрямо съответното тримесечие на предходната година в %

Източник: НСИ

През второто тримесечие на 2025 г. спрямо предходното тримесечие БВП, по сезонно изгладени данни, нараства с 0,7%. Брутната добавена стойност нараства с 0,6% на тримесечна база.

Според експресните оценки на БВП причина за регистрирания икономически ръст по сезонно изгладени данни спрямо предходното тримесечие е увеличението на крайното потребление с 0,9% и на износа на стоки с 0,6%.

Според експресните оценки на НСИ за второто тримесечие на 2025 г. БВП в номинално изражение достига 51,691 млрд. лева. Реализираната добавена стойност е 44,850 млрд. лева.

По елементи на крайното използване най-голям дял в БВП заема крайното потребление - 80%, което в стойностно изражение възлиза на 41,329 млрд. лева.

Бруто капиталообразуването е 9,896 млрд. лв. и заема 19,1% относителен дял в БВП.

Външнотърговското салдо е положително.