Air France-KLM очаква разходите ѝ за гориво да нараснат с 2,4 млрд. долара заради войната

Air France-KLM съобщи, че очаква разходите ѝ за гориво да нараснат с 2,4 млрд. долара тази година поради конфликта в Близкия изток, а геополитическата несигурност накара компанията допълнително да ограничи разходите и да намали прогнозата си за капацитета за цялата година, предава Bloomberg.

Очаква се разходите за гориво за 2026 г. да достигнат 9,3 млрд. долара, от които 1,1 млрд. долара ще бъдат регистрирани през настоящото тримесечие въз основа на сегашните хеджирания и прогнози за цените на горивата, съобщи Air France-KLM в изявление в четвъртък.

Компанията очаква капацитетът ѝ да нарасне с 2% до 4% тази година спрямо предишна прогноза за 3% до 5%. Тя все още очаква ръст на единичните разходи с 2% тази година, включително 0,5% в резултат на продължаващото обновяване на салоните.

„Въпреки че ръстовете на цената на горивата все още не са отразени в резултатите, които представяме днес, се очаква те да натежат през следващите тримесечия“, заяви главният изпълнителен директор Бен Смит.

За да компенсира по-високите разходи за гориво, свързани с войната, Air France-KLM съобщава, че спира да наема поддържащ персонал и намалява разходите от неосновна необходимост като пътувания. Компанията продължава да наема хора на оперативни длъжности като механици, за да гарантира, че полетите ще продължат да се изпълняват безпроблемно в следващите месеци.

Стратегията за хеджиране на разходите за гориво на компанията все още е в сила и авиокомпанията съобщи, че 33% от разходите за 2027 г. вече са хеджирани. Търсенето на пътувания през лятото остава стабилно, а дестинации в Европа като Италия и Испания вече са по-популярни поради намалелите пътувания в Близкия изток.

KLM съобщи на 16 април, че ще изпълнява с 80 полета по-малко към и от летище „Скипхол“ в Амстердам през следващия месец поради нарастващите цени на керосина.

Оперативната загуба на компанията за трите месеца до 31 март е достиграла 27 млн. евро спрямо загуба от 328 млн. евро година по-рано, като 90 млн. евро от нея се дължаха на прекъсвания в дейността, свързани с метеоролотиичните условия през януари, предимно в Амстердам. Общите приходи през тримесечието са нараснали с 4,4% до 7,5 млрд. евро.