Вносът на авиационно гориво в Европа от Близкия изток пресъхва, опасенията от недостиг растат

Вносът на авиационно гориво в Европа от Близкия изток вероятно е пресъхнал през април поради войната в Иран, която нарушава доставките от региона, сочат данни, цитирани от Ройтерс. Това поражда опасения от недостиг на гориво преди силния летен туристически сезон.

Европейските страни, които са част от Организацията за икономическо сътрудничество и развитие, включваща индустриализираните държави, потребяват около 1,6 млн. барела авиационно гориво и керосин дневно, а рафинериите в региона произвеждат само 1,1 млрд. барела дневно, което създава недостиг от най-малко 500 хил. барела дневно. Той трябва да бъде покрит чрез внос.

Миналата година близо 60% от вноса на авиационно гориво на европейските страни от ОИСР от външни региони е дошъл от Близкия изток, сочат данни на компанията Kpler. Това прави Европа силно застрашена от нарушаването на доставките заради конфликта с Иран и затварянето на ключови маршрути за корабоплаване.

Европейски авиокомпании вече предупредиха за последици от високите цени на авиационното гориво, въпреки че като цяло омаловажиха опасенията от скорошен недостиг. Главният изпълнителен директор на нискотарифната авиокомпания Wizz Air заяви в понеделник, че не очаква недостиг на авиационно гориво. Същото мнение изрази и собственикът на British Airways, IAG, миналата седмица.

Португалската рафинерия и водещ доставчик на авиационно гориво Galp също съобщи, че не очаква нарушения на доставките преди сезона на ваканционните пътувания.

Но шведският министър на енергетиката предупреди във вторник, че макар страната вече да има добро снабдяване с авиационно гориво, занапред може да възникне недостиг.

Консултантската компания в енергийната област FGE NexantECA заяви, че не очаква недостиг на авиационно гориво през второто тримесечие, тъй като по-ниският внос може да бъде компенсиран от регионални фактори като по-високо производство.

Международната агенция за енергия (МАЕ) предупреди по-рано този месец, че Европа може да започне да усеща физически недостиг на авиационно гориво до юни, ако регионът не успее да замени половината от доставките си на гориво, които обичайно получава от Близкия изток. Никакво авиационно гориво, насочено за Европа, не е било натоварено през април от Близкия изток, показват данни на Kpler.

Европа внася повече авиационно гориво от други региони, но вносът все пак трябва да достигне най-ниското си ниво от четири години насам този месец.

Цените на авиогоривото в Европа отново нараснаха над 200 долара за барел, след като отстъпиха от рекордните върхове от 228 долара за барел през март. Поскъпването на авиационното гориво е по-голямо от силния ръст на фючърсите върху суровия петрол поради войната. Той достигна четиригодишен връх от близо 120 долара за барел, но е под рекордния връх от 147 долара, достигнат през 2008 г.

Societe Generale прогнозира в свой доклад, че запасите от авиогориво на ЕС от гледна точка на брой дни търсене, което може да бъде задоволено, вече са били ограничени в края на миналата година, като са били достатъчни само за 37 дни и вероятно ще се доближат до 30 дни до края на годината.

Според Energy Aspects европейските рафинерии променят нивата си на преработка, за да увеличат максимално производството на авиогориво и дизел, въпреки че наличностите може да намалеят по-късно през лятото, ако нарушенията на доставките се запазят.