IATA: Възстановяването на доставките на авиационно гориво може да отнеме месеци

Ръководителят на Международната асоциация за въздушен транспорт (IATA), представляваща световните авиокомпании, заяви в сряда, че дори Иран да отвори отново Ормузкия проток, ще са нужни месеци доставките на авиационно гориво да се възстановят предвид нарушенията на капацитета за рафиниране на Близкия изток, предава Ройтерс.

Цената на петрола спадна под сто долара за барел, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е постигнал договореност за двуседмично спиране на огъня с Иран, което предполага незабавно и безопасно повторно отваряне на Ормузкия проток, през който обикновено преминава около една пета от световната търговия с петрол.

Уили Уолш, генерален директор на IATA, каза пред репортери в Сингапур, че макар да очаква цените на суровия петрол да намалеят, разходите за авиационно гориво вероятно ще останат малко завишени поради последиците за рафинериите.

„Ако протокът бъде отворен и остане отворен, смятам, че пак ще са нужни месеци, за да възстановим доставките в нужния обем предвид нарушенията на капацитета за рафиниране в Близкия изток, който е много важна част от световните доставки на рафинирани продукти, не само на реактивно гориво, а и на други продукти“, каза Уолш.

Авиокомпании в Азия намаляват полети, превозват допълнително гориво от изходните си летища и включват допълнителни спирки за зареждане, тъй като конфликтът в Близкия изток ограничава доставките на авиационно гориво, което засилва натиска върху сектора. Той вече е засегнат от удвояването на цените на горивото.

Проблемите до момента са най-остри на пазари с ниски приходи, които са зависими от вноса, като Виетнам, Мианмар и Пакистан, след като Китай и Тайланд спряха износа на реактивно гориво, а Южна Корея го ограничи до миналогодишните нива.

Ако цените на суровия петрол започнат отново да намаляват, „бих искал да мисля“, че Китай, а също и Южна Корея, ще възобновят износа си на рафинирани продукти, заяви Уолш.

„Така че има налични (рафиниращи) мощности, веднага щом започнем да доставяме суров петрол, но това ще отнеме малко време, а при сегашните високи рафиниращи маржове смятам, че това дава стимул на рафинериите да увеличат производството на авиационно гориво“, отбеляза той.

Рафиниращите маржове се отнасят до печалбите на рафинериите.

Air India и Air New Zealand съобщиха, че ще съкратят полети и ще повишат цените, тъй като разходите за авиационно гориво нарастват поради войната на САЩ и Израел срещу Иран.

Много авиокомпании по целия свят трябваше да вземат извънредни мерки за противодействие на нарастващите разходи за гориво, които обикновено съставляват 20-40% от оперативните им разходи, отбелязва ВВС.

Миналата седмица бенчмарковата цена на европейското авиационно гориво достигна исторически връх от 1838 долара за тон спрямо 831 долара преди началото на войната.

Анализатори предупредиха, че пътуващите трябва да очакват нови повишения на цените на билетите и още отменени полети, тъй като конфликтът продължава.

Персийският залив е голям източник на авиационно гориво, като съставлява около 50% от вноса на Европа. По-голямата част от него преминава през Ормузкия проток, който Иран на практика затвори в отговор на атаките на САЩ и Израел.

Повишаването на цените на авиационното гориво показва ролята на рафинериите в Близкия изток в доставките. Само рафинерията „Ал-Зур“ в Кувейт осигурява около 10% от вноса на авиационно гориво на Европа, сочат данни на Energy Intelligence.

Очаква се отменените полети от Air New Zealand да засегнат маршрути от и до Оукланд, Уелингтън и Крайстчърч, а полетите до по-малки летища остават непроменени.

Авиокомпанията, която вече намали някои полети миналия месец, заяви във вторник, че на „повечето“ клиенти, засегнати от отменените полети, са предложени алтернативни полети същия ден.

Междувременно Air India съобщи, че ще промени допълнителната си такса върху горивата за вътрешните си полети от плоска ставка на ставка, основана на разстоянието на полета.

Тя увеличи допълнителните си такси и за международните полети поради по думите ѝ „едни от най-предизвикателните условия за разходите за гориво, пред които авиокомпаниите в света са били изправени през последните години“.

Много авиокомпании в Азия намаляват услугите и повишават цените, за да се справят с положението. Големи икономики като Япония и Южна Корея са особено засегнати от нарушенията, тъй като разчитат силно на енергоресурси от Близкия изток.

Миналата седмица China Eastern Airlines съобщи, че ще повиши допълнителните такси за вътрешните полети, а Korean Air заяви, че преминава в режим на извънредно управление.

Други авиокомпании по света също предприемат действия. United Airlines в САЩ и скандинавската SAS са сред компаниите, които намалиха полети и повишиха цените на билетите.

Air France-KLM съобщи, че ще повиши цените на полетите на дълги разстояния, а Cathay Pacific вдига допълнителните си такси за горивата.

Собственикът на British Airways, IAG, и EasyJet засега не предприемат такива мерки, тъй като купуват горивото си на цена, определена преди началото на войната.

Но главният изпълнителен директор на Ryanair Майкъл О’Лиъри каза пред Sky News миналата седмица, че доставките на авиационно гориво може да бъдат нарушени през май, ако конфликтът продължи.