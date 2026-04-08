САЩ и Иран са се съгласили на двуседмично прекратяване на огъня

САЩ и Иран са се споразумели за двуседмично прекратяване на огъня, което се очаква да спре американско-израелската военна кампания в замяна на повторното отваряне на Ормузкия проток от Техеран. Това предвещава временна деескалация, но по-широкото напрежение в региона остава нерешено, пише Bloomberg.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви споразумението в социалните медии часове след като Пакистан, посредник в преговорите между страните, призова американския лидер да удължи срока на ултиматума към Иран за отваряне на пролива.

Споразумението печели време на двете страни да постигнат по-дългосрочна договорка за прекратяване на шестседмичната война, която предизвика световна енергийна криза.

Тръмп казва, че се е съгласил „да спре бомбардировките и атаките срещу Иран за период от две седмици“, стига Иран да се съгласи на „ПЪЛНОТО, НЕЗАБАВНО и БЕЗОПАСНО ОТВАРЯНЕ на Ормузкия проток“.

Иранският външен министър Абас Арагчи заяви в изявление, че „за период от две седмици безопасното преминаване през Ормузкия проток ще бъде възможно чрез координация с въоръжените сили на Иран“ и че ако атаките срещу Иран бъдат спрени, „нашите мощни въоръжени сили ще прекратят отбранителните си операции“.

Израел също се е съгласил с прекратяването на огъня, според представител на Белия дом. Някои арабски държави в Персийския залив съобщават обаче за продължаващи атаки от страна на Иран непосредствено след публикацията на Тръмп, което оставя несигурност относно това кога ще влезе в сила примирието.

Цената на петрола падна най-много от почти шест години, след като Тръмп обяви решението си. Глобалният бенчмарк „Брент“ поевтиня с 16% до 91,70 долара за барел. Азиатско-тихоокеанският индекс MSCI скочи с 4,1% до триседмичен връх, а фючърсите върху индексите на Уолстрийт се повишиха с повече от 2%. Фючърсите върху европейските акции скочиха с 5%.

Както САЩ, така и Иран представят прекратяването на огъня като „победа“, но остават значителни разлики между исканията им за пълно прекратяване на войната, според Мона Якубиан, старши съветник в Програмата за Близкия изток в Центъра за стратегически и международни изследвания.

„Иран казва, че ще позволи свободно преминаване през следващите две седмици през Ормузкия проток, но в координация с въоръжените сили на страната. Ако САЩ се съгласят, това е огромна отстъпка за Иран“, коментира тя пред Bloomberg TV след обявяването на примирието.

Изборът на Тръмп представлява драматично отстъпление от войнствена публикация в социалните медии по-рано във вторник, в която той предупреди, че „цяла цивилизация ще умре тази вечер, за да не бъде възкресена никога повече“. Заплахите му да атакува гражданската инфраструктура на Иран, включително електроцентралите, биха били категоризирани като военни престъпления, ако бяха изпълнени.

Пакистанският премиер Шехбаз Шариф, ключов посредник в преговорите между САЩ и Иран, коментира, че Техеран, Вашингтон и техните съюзници са се споразумели за пълно прекратяване на огъня, което ще включва и Ливан. Израел е в паралелен конфликт със съюзената с Иран милиция „Хизбула“, която оперира на територията на средиземноморската страна.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху обаче оспорва това, като казва, че временното споразумение не разширява обхвата на прекратяването на огъня до Ливан.

Кувейт, Саудитска Арабия, Бахрейн и Обединените арабски емирства (ОАЕ), както и Израел, съобщават за ракетни атаки и атаки с дронове от Иран непосредствено след съобщението на Тръмп.

Някои от най-големите поддръжници на Тръмп – и най-силните защитници на военните действия, изразяват предпазливост относно споразумението. „Трябва да помним, че Ормузкият проток беше атакуван от Иран след началото на войната, което унищожи свободата на корабоплаване“, коментира сенаторът републиканец от щата Южна Каролина Линдзи Греъм в платформата X.

Пълните условия на евентуален пакт не се разкриват. Тръмп казва само, че САЩ са получили предложение от Иран от 10 точки, което е определено като „работеща основа за преговори“.

По-късно Тръмп коментира пред AFP, че смята, че Китай е насърчил Иран да преговаря и че запасите от уран на Иран ще бъдат „перфектно уредени“.

Изискванията на Иран включват продължаващ контрол над Ормузкия проток, приемане на дейностите му по обогатяване на уран, премахване на всички първични и вторични санкции и изтегляне на американските бойни сили от региона, според изявление на Висшия съвет за национална сигурност, разпространено от държавните медии.

Двуседмичният период може да бъде удължен по взаимно съгласие, въпреки че Иран ще влезе в преговорите с „пълно недоверие“, съобщават още иранските държавни медии.

Фокусът е върху Ормузкия пролив и дали корабите могат да преминават безопасно през жизненоважния воден път. Въпреки че някои кораби са преминали през пролива през последните седмици, те като цяло не са страни, които Иран счита за враждебни, или поне мълчаливо са подкрепяли ударите на САЩ и Израел.

„Това е истинският лакмусов тест, дали операторите на терен – собственици на кораби, оператори на кораби, ще променят поведението си след обявяването на прекратяването на огъня и може би някакъв вид уверение, че корабите, освен вече плаващите под флага Ирак, са в безопасност“, казва Клейтън Сейгъл, старши сътрудник в Центъра за стратегически и международни изследвания във Вашингтон.

Двуседмичният план за прекратяване на огъня включва разрешение Иран и Оман да начисляват такси на корабите, които преминават през Ормузкия проток, съобщава Асошиейтед прес, като се позовава на регионален служител, който е участвал пряко в преговорите. Иран ще използва събраните пари за реконструкция, според доклада.

Двуседмичното примирие вероятно ще намали цените на петрола до около 100 долара за барел. Това се очертава като нова базова линия по време на конфликта.