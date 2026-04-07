IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Пакистан поиска от Тръмп двуседмично удължаване на ултиматума към Иран

Страната се е наложила като канал за предаване на послания между Техеран и Вашингтон в усилията си да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта

23:04 | 07.04.26 г. 3
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg L.P.
Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова американския президент Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран и едновременно с това отправи призив към Техеран да отвори Ормузкия проток като „жест на добра воля“. Призивът е отправен часове преди изтичането на ултиматума на Тръмп за „пълното разрушаване“ на иранската критична инфраструктура, ако до полунощ по Гринуич не бъде постигнато споразумение, предаде БГНЕС.

„Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, уверено и мощно, с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще“, заяви Шариф в публикация в социалната мрежа X. Той поиска и от всички воюващи страни да спазват двуседмично примирие навсякъде, за да позволят на дипломацията да постигне „окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона“.

Пакистан се е наложил като канал за предаване на послания между Техеран и Вашингтон в усилията си да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта. Исламабад е заявил готовност да приеме „значими преговори“ между двете страни.

Американският президент допълнително засили реториката си във вторник, предупреждавайки, че „цяла цивилизация ще загине“, ако Иран не се съобрази с ултиматума му.

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

По-рано през деня стана ясно, че САЩ са атакували военни цели на иранския остров Харг. Рано във вторник американските сили са нанесли удари по обекти, подобни на тези, които бяха атакувани миналия месец. Ударите обаче не са били насочени към енергийната инфраструктура на острова, който е ключов център за износ на петрол.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 23:06 | 07.04.26 г.
кризата в иран
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Политика виж още

Коментари

Добави коментар
3
rate up comment 1 rate down comment 2
Скъсана_Ушанка
преди 1 час
Май чаалмите го удариха на молба, ама през Пакистан, че да не им се смеят.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 2 rate down comment 1
Solar Power
преди 1 час
До: stroll Не го мисли оранжевия :) Той е планирал да вземе острова още през 1980-та. Просто го споменавам за твоя информация :) Виж положението на патлера е къде къде по зле ....Но и двамата са един дол дренки ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 2
stroll
преди 1 час
Ахаха....Това ли измисли оранжевия ***,че да се измъкне от наср***то положение в което сам се постави:)))Ама само защото много уважава пакистанците и заради тях ще отмени армагедона:)))Този направо е жалък!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още