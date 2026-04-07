Пакистан поиска от Тръмп двуседмично удължаване на ултиматума към Иран

Министър-председателят на Пакистан Шехбаз Шариф призова американския президент Доналд Тръмп да удължи с две седмици крайния срок за масирани удари срещу Иран и едновременно с това отправи призив към Техеран да отвори Ормузкия проток като „жест на добра воля“. Призивът е отправен часове преди изтичането на ултиматума на Тръмп за „пълното разрушаване“ на иранската критична инфраструктура, ако до полунощ по Гринуич не бъде постигнато споразумение, предаде БГНЕС.

„Дипломатическите усилия за мирно уреждане на продължаващата война в Близкия изток напредват стабилно, уверено и мощно, с потенциал да доведат до съществени резултати в близко бъдеще“, заяви Шариф в публикация в социалната мрежа X. Той поиска и от всички воюващи страни да спазват двуседмично примирие навсякъде, за да позволят на дипломацията да постигне „окончателно прекратяване на войната в интерес на дългосрочния мир и стабилност в региона“.

Пакистан се е наложил като канал за предаване на послания между Техеран и Вашингтон в усилията си да предотврати по-нататъшна ескалация на конфликта. Исламабад е заявил готовност да приеме „значими преговори“ между двете страни.

Американският президент допълнително засили реториката си във вторник, предупреждавайки, че „цяла цивилизация ще загине“, ако Иран не се съобрази с ултиматума му.

„Цяла една цивилизация ще загине тази вечер и никога повече няма да бъде възкресена. Не искам това да се случи, но вероятно ще стане“, написа Тръмп в публикация в социалната мрежа Truth Social.

По-рано през деня стана ясно, че САЩ са атакували военни цели на иранския остров Харг. Рано във вторник американските сили са нанесли удари по обекти, подобни на тези, които бяха атакувани миналия месец. Ударите обаче не са били насочени към енергийната инфраструктура на острова, който е ключов център за износ на петрол.