САЩ атакуваха о. Харг часове преди да изтече ултиматумът на Тръмп

САЩ са атакували военни цели на иранския остров Харг, след като президентът Доналд Тръмп повтори заплахата си да започне нова мащабна бомбардировка, ако Техеран не сключи споразумение за прекратяване на войната, съобщава Bloomberg.

Рано във вторник американските сили са нанесли удари по обекти, подобни на тези, които бяха атакувани миналия месец. Ударите обаче не са били насочени към енергийната инфраструктура на острова, който е ключов център за износ на петрол.

Иранската агенция „Мехр“ предаде, че островът, който има стратегическо значение за износа на петрол на Техеран, е под обстрел, цитирана от БТА. Изданието Axios също съобщи, че американската армия е нанесла удари по военни цели на иранския остров.

Тръмп постави ултиматум пред Иран за сключване на споразумение, чийто краен срок изтича във вторник, 20:00 часа. Президентът заяви, че „цяла цивилизация ще загине тази вечер“, ако това не се случи.

„Цяла цивилизация ще загине тази вечер и няма да бъде възкресена никога повече. Не искам това да се случи, но вероятно ще се случи“, написа Тръмп в социалните медии.

Той също така изтъкна възможността за споразумение, казвайки, че нови ирански лидери с „различни, по-умни и по-малко радикализирани умове“ биха могли да постигнат сделка. „Ще разберем тази вечер, един от най-важните моменти в дългата и сложна история на света“, добави той.

По-рано във вторник ирански медии съобщиха за повсеместни атаки срещу транспортната мрежа на страната, предаде БТА, позовавайки се на ДПА.

Агенция ИРНА съобщи, че двама души са убити при въздушен удар по жп мост близо до град Кашан, който се намира в централната част на Иран. Трима души са ранени. Степента на щетите с оценява.

Пустинният град Кашан, популярна туристическа дестинация, се намира на около три часа път с кола от иранската столица Техеран.

Магистрала беше затворена след ракетни удари в иранската провинция Източен Азербайджан. В същата провинция е ударен и мост на пътя между градовете Тебриз и Занджан, съобщи иранския ежедневник „Етемад“.

Иранските медии съобщиха за обстрел и на моста на голям транспортен възел в близост до поклонническия град Кум – южно от Техеран.

Държавният англоезичен вестник „Техеран Таймс“ съобщи за удари по железопътната мрежа в Карадж – град с над 1 милион жители западно от Техеран.

Израелската армия съобщи, че е нанесла нова поредица мащабни удари по Иран и уточни, че те са били насочени срещи инфраструктурата на Ислямската република, отбелязва Франс прес.

По-рано днес израелските военни отправиха и конкретни заплахи към иранската железопътна мрежа, предупреждавайки местните жители чрез публикация в Екс да я избягват.

В неделя Тръмп обеща да унищожи енергийни съоръжения и електроцентрали в Иран, ако не бъде постигнато споразумение до късните часове на вторник, нюйоркско време. Атаката срещу цивилна инфраструктура се смята за военно престъпление съгласно Женевските конвенции.