Енергийната инфраструктура в Персийския залив вече е под прицела на ракетите

От началото на войната в Близкия изток под обстрела на ракети и дронове попаднаха рафинерии, петролни полета, заводи за газифициране, пристанища и друга енергийна инфраструктура, пише Bloomberg. Десетки такива съоръжения вече пострадаха и за някои от тях ще отнеме време, за да се възстановят, някои отново работят, а за други въобще не е ясно какво ще е бъдещето им. Сега американският президент Доналд Тръмп заплашва, че ще атакува енергийни съоръжения в Иран и пътна инфраструктура (мостове), при това го прави с такъв език, че предизвика коментари за отстраняване на американския президент по 25-та поправка от Конституцията (за невъзможност за изпълнение на задълженията).

Повечето съюзници на САЩ са категорични, че заплахите на Тръмп са военни престъпление, а той смята, че в НАТО са страхливци и изоставят САЩ в момент, когато се нуждае от подкрепа за отварянето на Ормузкия проток. Затова и американският президент просто посъветвта купувачите на петрол от региона да си осигурят доставките. Все пак Тръмп е дал краен срок до 20 часа във вторник (3 часа българско време в сряда) на Иран да отвори протока, или "адът ще дойде" в страната.

Но част от заплахите на Тръмп вече са реализирани. Според публикацията на Bloomberg под ударите попаднаха най-големият завод в света за производство на втечнен газ (в Катар), една от най-големите рафинерии в света (в Абу Даби), както и рафинерии в Саудитска Арабия, Кувейт, Бахрейн и Ирак.

Ракети поразиха гадзовото поле Южен Парс в Иран, както и петролно поле в Ирак. В резултат от блокирания Ормузки проток Саудитска Арабия, която е най-голямата по добив на петрол в света, както и Кувейт и ОАЕ намалиха добивите на петрол. Не бяха подминати и пристанища - Янбу (Саудитска Арабия), във Фуджейра, Хор Факан и Джебел Али (ОАЕ), Сохар, Мина ал Фахат и Салалах (в Оман), както и бахрейнското Халифа бин Салман и ираското Шахид Хаджани, част от които се разглеждат като алтернатива на Ормузкия проток

Тези данни предизвикват нестабилността на петролните пазари и цената на сорта "Брент" остава близо до 110 долара за барел, а американският лек суров петрол (WTI ) е по-скъп и задържа цената от 111 долара за барел.

Атаки имаше и в близост до иранската ядрена централа АЕЦ "Бушер", атакувани бяха и заводи за производство на алумиий (в Бахрейн, ОАЕ и Иран).

Графика на атаките по енергийни съоръжения в Персийския залив: Източник Bloomberg