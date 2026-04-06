Американски политици се опасяват за менталното здраве на Доналд Тръмп

Американски политици започнаха да се притесняват за менталното здраве на президента Доналд Тръмп след невъздържаните му постове в социалата мрежа Truth Social за отварянето на Ормузкия проток, пише The Guardian. Изданието цитира публикации в социалната мрежа Х на една от доскоро близките до Тръмп представители на републиканците - Марджъри Тайлър Грийн.

Тя заявява, че Иран е затворил протока заради непровокираната война, започната от САЩ и Израел,мотивирана от "ядрени лъжи". "Знаете ли кой има ядрени оръжия? Израел. Те са повече от способни да се защитят без САЩ да се налага да водят войните им, да убиват невинни хора и деца и да плашат с това", категорична е тя.

Марджъри Тейлър Грийн призова близкия кръг около Тръмп да се намеси в неговата лудост.

Лидерът на малцинството в Сената - демократът Чък Шумър, сравнява публикацията на Тръмп с "писания на луд". "Той заплашва с евентуални военни престъпления и отблъсква нашите съюзници. Това е той, това не сме ние. САЩ заслужават нещо по-добро", отбеляза той.

Независимият сенатор Бърни Сандърс пък отбеляза, че месец след началото на войната в Иран, която САЩ започна без разрешение на Конгреса, Доналд Тръмп публкува на Великден заплахи, които сякаш идват от "опасен и ментално нестабилен човек".

Отделно множество демократи започват да призовават за активиране на 25-та поправка в Конституцията, която придвижда отстраняване на президента заради непригодност да изпълнява своите задължения.

През укенда Доналд Тръмп призова отново Иран да отвори Ормузкия проток, заплашвайки с масирани удари по енергийни обекти и инфраструктура и използвайки обидни думи към иранските власти. Това беше публикувано докато тече крайният срок Иран да отвори Ормузкия проток (до 20 часа, източно стандартно време на САЩ във вторник, тоест 3 часа българско време в сряда - б.р).

Иран отказва временно примирие, посочвайки, че през това време противниците му ще имат време да се прегрупират и настояват да бъде сложен край на войната.

Очаква се по-късно в понеделник Тръмп да даде пресконференция, в която да отбележи развитието на конфликта.