IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: политическата криза България в еврозоната Кризата в Иран Изкуствен интелект Войната в Украйна

Иран отхвърли предложение за примирие, Тръмп заяви, че цялата страна може да бъде унищожена

Техеран настоява за отмяна на санкциите, възстановяване и безопасно преминаване на Ормузкия проток

22:25 | 06.04.26 г. 2
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Иран съобщи, че иска траен край на войната със САЩ и Израел и отхвърли натиска да отвори отново Ормузкия проток, а президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че страната може да бъде „унищожена“, ако не се съобрази с крайния му срок до вторник вечерта за постигане на споразумение, предава Ройтерс.

В отговор на предложение на САЩ, изпратено чрез посредника Пакистан, Техеран отхвърли примирие и заяви, че е нужен траен край на войната, съобщи официалната осведомителна агенция ИРНА.

Иранският отговор се състоял от десет клаузи, включително край на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване, допълни агенцията.

Тръмп, който заплаши да стовари „ада“ върху Техеран, ако той не постигне споразумение до полунощ по Гринуич във вторник за отваряне на Ормузкия проток, отхвърли иранския отговор и заяви, че крайният му срок е окончателен.

„Те направиха предложение и то е значително. Това е значителна стъпка. Това не е достатъчно“, каза Тръмп пред репортери на ежегодно великденско събитие в Белия дом, имайки предвид Иран.

На по-късна пресконференция американският президент заяви, че Иран може да бъде „унищожен“ за една нощ „и че тази нощ може да е утре вечер“, имайки предвид вторник.

Рамката за прекратяване на войната с посредничеството на Пакистан предлагала незабавно спиране на огъня, последвано от преговори за по-широко мирно споразумение, което да бъде сключено в рамките на 15 до 20 дни, съобщи запознат с предложенията източник.

Главнокомандващият пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир беше в контакт „през цялата нощ“ с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, със специалния пратеник Стив Уиткоф и с иранския външен министър Абас Арагчи, допълни източникът.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаеил Багхаеи заяви, че исканията на Техеран „не трябва да се тълкуват като знак за компромис, а по-скоро като отражение на неговата увереност в отбраната на позициите му“. Той добави, че по-ранни искания на САЩ като плана от 15 точки бяха отхвърлени като „прекомерни“.

На пресконференцията Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет изразиха задоволство от успешната мисия през уикенда за спасяване от Иран на американски пилот, чийто самолет беше свален в петък.

Хегсет разказа за спасителната операция в християнски стил, като я сравни с възкръсването на Исус Христос. „Свален в петък, Разпети петък, скрит в пещера, в една цепнатина, останал там цял ден в събота и спасен в неделя, излетял от Иран при изгрев слънце в неделя на Великден, пилотът се прероди. Всички са у дома и в безопасност, цялата нация ликува. Бог е милостив“, каза Хегсет.

В понеделник беше съобщено за нови въздушни удари в региона. Хегсет заяви на пресконференцията във Вашингтон, че днес е извършен най-големият обем от удари от началото на войната, а във вторник ще бъдат извършени още повече.

Иранските държавни медии съобщиха, че ръководителят на разузнаването на революционните гвардейци Маджид Хадеми е загинал. Израел пое отговорност за смъртта му.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да унищожи инфраструктурата на Иран и да преследва лидерите му „един по един“. Израелската армия съобщи също, че е поразила иранските военно-въздушни сили чрез поредица от удари срещу летищата в Бахрам, Мехрабад и Азмайеш.

Иран заяви, че два от петрохимическите му завода са били атакувани.

Екипи на спешна помощ и на пожарната са овладели огън в комплекса Южен Парс в Асалуех, информира Иранската национална петрохимическа компания. Не се съобщава за жертви.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударът срещу петрохимическия завод в южната част на Иран е бил част от разрушаването на „машината за пари“ на иранските Гвадрейци на революцията.

„Иран вече не е същият Иран и Израел вече не е същият Израел. Израел е по-силен от всякога, а терористичният режим в Иран е по-слаб от всякога“, каза Нетаняху в изявление.

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.
Последна актуализация: 22:40 | 06.04.26 г.
кризата в Иран конфликт в Близкия изток мирни преговори Доналд Тръмп
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Свят виж още

Коментари

Добави коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 6
гъбко
преди 3 часа
Като гледам никой няма да дундурка аятоласите до вторник вечер , подкараха им заводите и добивните инсталации . Систематично ще ги сринат !! Хегсет води религиозна война ... :)))
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 4 rate down comment 2
cyclop
преди 3 часа
Тръмп заяви, че цялата страна може да бъде унищожена, но не забравяйте - тази война е за доброто на населението на Иран и е за да им помогне да се отърват от лошият аятолах, който беше убит в първия ден на войната, както и за да спрат ядрената им програма, която беше напълно унищожена при бомбардировките миналата година ъъъъ кво
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още