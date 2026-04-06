Иран отхвърли предложение за примирие, Тръмп заяви, че цялата страна може да бъде унищожена

Иран съобщи, че иска траен край на войната със САЩ и Израел и отхвърли натиска да отвори отново Ормузкия проток, а президентът на САЩ Доналд Тръмп предупреди, че страната може да бъде „унищожена“, ако не се съобрази с крайния му срок до вторник вечерта за постигане на споразумение, предава Ройтерс.

В отговор на предложение на САЩ, изпратено чрез посредника Пакистан, Техеран отхвърли примирие и заяви, че е нужен траен край на войната, съобщи официалната осведомителна агенция ИРНА.

Иранският отговор се състоял от десет клаузи, включително край на конфликтите в региона, протокол за безопасно преминаване през Ормузкия проток, отмяна на санкциите и възстановяване, допълни агенцията.

Тръмп, който заплаши да стовари „ада“ върху Техеран, ако той не постигне споразумение до полунощ по Гринуич във вторник за отваряне на Ормузкия проток, отхвърли иранския отговор и заяви, че крайният му срок е окончателен.

„Те направиха предложение и то е значително. Това е значителна стъпка. Това не е достатъчно“, каза Тръмп пред репортери на ежегодно великденско събитие в Белия дом, имайки предвид Иран.

На по-късна пресконференция американският президент заяви, че Иран може да бъде „унищожен“ за една нощ „и че тази нощ може да е утре вечер“, имайки предвид вторник.

Рамката за прекратяване на войната с посредничеството на Пакистан предлагала незабавно спиране на огъня, последвано от преговори за по-широко мирно споразумение, което да бъде сключено в рамките на 15 до 20 дни, съобщи запознат с предложенията източник.

Главнокомандващият пакистанската армия фелдмаршал Асим Мунир беше в контакт „през цялата нощ“ с американския вицепрезидент Джей Ди Ванс, със специалния пратеник Стив Уиткоф и с иранския външен министър Абас Арагчи, допълни източникът.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаеил Багхаеи заяви, че исканията на Техеран „не трябва да се тълкуват като знак за компромис, а по-скоро като отражение на неговата увереност в отбраната на позициите му“. Той добави, че по-ранни искания на САЩ като плана от 15 точки бяха отхвърлени като „прекомерни“.

На пресконференцията Тръмп и министърът на отбраната Пийт Хегсет изразиха задоволство от успешната мисия през уикенда за спасяване от Иран на американски пилот, чийто самолет беше свален в петък.

Хегсет разказа за спасителната операция в християнски стил, като я сравни с възкръсването на Исус Христос. „Свален в петък, Разпети петък, скрит в пещера, в една цепнатина, останал там цял ден в събота и спасен в неделя, излетял от Иран при изгрев слънце в неделя на Великден, пилотът се прероди. Всички са у дома и в безопасност, цялата нация ликува. Бог е милостив“, каза Хегсет.

В понеделник беше съобщено за нови въздушни удари в региона. Хегсет заяви на пресконференцията във Вашингтон, че днес е извършен най-големият обем от удари от началото на войната, а във вторник ще бъдат извършени още повече.

Иранските държавни медии съобщиха, че ръководителят на разузнаването на революционните гвардейци Маджид Хадеми е загинал. Израел пое отговорност за смъртта му.

Израелският министър на отбраната Израел Кац заплаши да унищожи инфраструктурата на Иран и да преследва лидерите му „един по един“. Израелската армия съобщи също, че е поразила иранските военно-въздушни сили чрез поредица от удари срещу летищата в Бахрам, Мехрабад и Азмайеш.

Иран заяви, че два от петрохимическите му завода са били атакувани.

Екипи на спешна помощ и на пожарната са овладели огън в комплекса Южен Парс в Асалуех, информира Иранската национална петрохимическа компания. Не се съобщава за жертви.

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че ударът срещу петрохимическия завод в южната част на Иран е бил част от разрушаването на „машината за пари“ на иранските Гвадрейци на революцията.

„Иран вече не е същият Иран и Израел вече не е същият Израел. Израел е по-силен от всякога, а терористичният режим в Иран е по-слаб от всякога“, каза Нетаняху в изявление.