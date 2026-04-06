Иран и САЩ са получили от Исламабад план за край на войната още днес

Иран и САЩ са получили план за прекратяване на военните действия, който може да влезе в сила още в понеделник и да доведе до отварянето на Ормузкия проток, съобщава източник, запознат с предложенията, за Ройтерс.

Рамковото споразумение за прекратяване на военните действия е изготвено от Пакистан и е било обменено с Иран и САЩ през нощта, казва източникът, очертавайки двустепенен подход с незабавно прекратяване на огъня, последвано от всеобхватно споразумение.

„Всички елементи трябва да бъдат договорени днес“, казва източникът, добавяйки, че първоначалното споразумение ще бъде структурирано като меморандум за разбирателство, финализиран по електронен път чрез Пакистан, който е единственият канал за комуникация в преговорите.

Изданието Axios първио съобщи в неделя, че САЩ, Иран и регионалните посредници обсъждат потенциално 45-дневно примирие като част от двуетапна сделка, която може да доведе до трайно прекратяване на войната, позовавайки се на източници от САЩ, Израел и региона.

Властите в Иран са формулирали позициите и исканията си в отговор на последните предложения за примирие, предадени чрез посредници, заяви в понеделник говорител на външното министерство, като добави, че преговорите са „несъвместими с ултиматуми и заплахи за извършване на военни престъпления“.

Говорителят Есмаил Багаеи заяви, че Техеран има набор от изисквания, основани на националните си интереси, които вече са били предадени чрез посреднически канали, като добави, че по-ранните искания на САЩ, като например 15-точковия план, са били отхвърлени като „прекомерни“.

„Иран не се колебае да изрази ясно това, което смята за свои легитимни искания, и това не трябва да се тълкува като знак за компромис, а по-скоро като отражение на увереността му в отстояването на позициите си“, заяви Багаеи на пресконференция. „Ние сме формулирали нашите собствени отговори“ и ще обявим подробностите в подходящо време, добави той в отговор на въпрос на ирански журналист относно продължаващите усилия за постигане на примирие между Иран и САЩ.

Източникът на Ройтерс твърди, че началникът на пакистанската армия, фелдмаршал Асим Мунир, е бил в контакт „цяла нощ“ с вицепрезидента на САЩ Джей Ди Ванс, специалния пратеник Стив Уиткоф и иранския външен министър Абас Аракчи.

Съгласно предложението примирието ще влезе в сила незабавно, като Ормузкият проток ще бъде отворен отново, а за финализиране на по-широко споразумение ще бъдат заделени 15-20 дни. Сделката, която засега е наречена „Споразумението от Исламабад“, ще включва регионална рамка за пролива, като окончателните преговори ще се проведат на място в Исламабад.

От страна на американските и иранските власти не последва незабавен отговор. Говорителят на пакистанското външно министерство Тахир Андраби е отказал коментар.

Ирански представители по-рано заявиха пред Ройтерс, че Техеран се стреми към трайно примирие с гаранции, че няма да бъде атакуван отново от САЩ и Израел. Те посочиха, че Иран е получил съобщения от посредници, сред които Пакистан, Турция и Египет.

Очаква се окончателното споразумение да включва ангажименти от страна на Иран да не се стреми към придобиване на ядрени оръжия в замяна на облекчаване на санкциите и освобождаване на замразени активи, заяви източникът.

Според двама пакистански източници Иран все още не е поел ангажименти въпреки засилените граждански и военни контакти.

„Иран все още не е отговорил“, заяви един от източниците, добавяйки, че предложенията, подкрепени от Пакистан, Китай и САЩ за временно примирие, досега не са получили никакъв ангажимент.

Китайските власти не са отговорили незабавно на исканията за коментар.

Последните дипломатически усилия се прилагат на фона на ескалиращите военни действия, които предизвикаха опасения за прекъсване на корабоплаването през Ормузкия проток – критична артерия за глобалните доставки на петрол.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп публично призова през последните дни за бързо прекратяване на конфликта, като предупреди за последствията, ако не бъде постигнато примирие в кратък срок.

Конфликтът засили нестабилността на енергийните пазари, като търговците следят отблизо всяко развитие, което би могло да повлияе на потоците през пролива.