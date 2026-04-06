Тръмп заплаши Иран за пореден път, но очаква мирно споразумение

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заплаши да стовари „ада“ върху Техеран, ако не сключи споразумение и не отвори отново Ормузкия проток до крайния му срок във вторник. Той похвали специалните сили на САЩ, които спасиха пилот във високорискова мисия дълбоко на територията на Иран, предава Ройтерс.

Взривове разтърсиха Техеран тази сутрин, а при удар на САЩ и Израел срещу жилищна сграда южно от града загинаха най-малко 13 души, съобщи официален представител пред иранските държавни медии. Ройтерс не е успяла да провери съобщението.

В публикация в неделя, пълна с удивителни, в социалната си мрежа Truth Social Тръмп заплаши да нанесе още удари срещу иранската енергийна и транспортна инфраструктура, което според критиците би представлявало военно престъпление.

В смесени послания, които объркват поддръжниците, враговете и финансовите пазари, Тръмп заяви пред Fox News в неделя, че с Иран се водят преговори и споразумение е възможно до понеделник.

По-късно в неделя Axios съобщи, че САЩ, Иран и регионални посредници обсъждат условията на възможно 45-дневно примирие, което може да доведе до траен край на войната. Изданието се позова на четирима американски, израелски и регионални източници, запознати с преговорите.

Посредниците преговарят за споразумение в две фази. Първата фаза би била 45-дневно спиране на огъня, а втората – споразумение за прекратяване на войната, уточняват източниците.

Иран осъди „безразсъдните“ САЩ, нанесе удари в Персийския залив

Техеран иска край на военните действия и председателят на парламента Мохамед Бакер Калибаф осъди заплахите на Тръмп, като заяви, че той е бил подведен от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Безразсъдните ви ходове въвличат САЩ да живеят в ад за всяко едно семейство и целият ни регион ще изгори, тъй като настоявате да следвате командите на Нетаняху“, заяви той в Х в неделя.

В демонстрация, че все още може да воюва въпреки бомбардировките на САЩ и Израел, Иран разшири атаките си срещу енергийна инфраструктура в Персийския залив, като изстреля дронове и ракети срещу нефтохимически заводи в Кувейт, Бахрейн и Обединените арабски емирства.

Гвардейците на революцията също съобщиха в неделя, че са поразили свързан с Израел плавателен съд на пристанище Джебел Али в Дубай.

В Кувейт дронове предизвикаха пожари и причиниха „сериозни материални щети“ на петрохимически заводи, оперирани от филиали на държавната петролна компания Kuwait Petroleum Corporation, съобщи компанията.

Ударите показват способността на Иран да устои на трансгранични атаки и да вреди на инфраструктурата в редица страни от Персийския залив, разкривайки уязвимости в енергийни и морски центрове.

Медиите в Израел показаха кадри на спасителни и издирвателни екипи, които претърсват останки в северния град Халифа в неделя, след като иранска ракета удари жилищна сграда. Израелски парамедици съобщиха, че деветима души са настанени в болница, а израелските медии информираха по-късно, че спасителите са извадили телата на двама загинали от развалините.

При израелски удари са загинали 11 души в Ливан в неделя, съобщи ливанското здравно министерство.