Италия въвежда ограничения за авиогоривото на някои летища поради недостиг на доставки

Няколко летища в Италия издадоха предупреждения за ограничени запаси от гориво за следващите няколко дни, тъй като конфликтът в Близкия изток не дава признаци, че ще приключи, съобщава Bloomberg.

На летищата в Болоня, Милано Линате, Тревизо и Венеция са въведени ограничения за горивото за полети, се казва в уведомления за авиационния персонал (NOTAM).

Във Венеция властите заявиха, че приоритет ще се дава на медицински, държавни и полети с продължителност над три часа. За други полети с продължителност под три часа може да се приложи ограничение от максимум 2000 литра на самолет. Подобни разпоредби са включени в уведомленията за Болоня и Тревизо. Уведомленията обхващат периода от 2 до 9 април.

В уведомленията се посочва, че наличността на реактивното гориво A1 на Air BP Italia е ограничена.

Ограниченията в Италия са сред първите случаи, в които недостигът на гориво в Европа започва да оказва влияние върху дейността, откакто избухна конфликтът в Близкия изток и доведе до ефективното затваряне на Ормузкия проток – задушавайки доставките на суров петрол, газ и продукти като реактивно гориво за глобални клиенти.

Италианският летищен оператор Save, който управлява летищата във Венеция, Тревизо и Верона, заяви пред италианския ежедневник Corriere della Sera, че ограниченията на горивото не са значителни, отнасят се до един-единствен доставчик и че други доставчици работят активно на летищата му. Компанията добави, че операциите за междуконтинентални полети и полети в Шенгенското пространство не подлежат на ограничения.

Пиерлуиджи ди Палма, шеф на италианската гражданска авиационна администрация ENAC, заяви пред вестника, че ситуацията е „под контрол“, въпреки засиленото напрежение в сектора. Той каза, че не вижда проблеми, които да тревожат пътниците, но отбеляза, че потенциални рискове могат да възникнат след април, ако натискът върху доставките продължи.

Европа е основният вносител на реактивно гориво – включително керосин – от Персийския залив, като доставките от този регион съставляват около половината от вноса на Европейския съюз и Обединеното кралство, според данни на Vortexa, събрани от Bloomberg News.

Deutsche Lufthansa, най-голямата авиационна група в Европа, е подготвила планове, включващи потенциално спиране на полетите, в случай че търсенето спадне и цените на горивото се повишат, докато конфликтите в Близкия изток продължават.

Отделно от това изпълнителният директор на Международната енергийна агенция Фатих Бирол заяви пред Financial Times, че в момента „в Европа няма физически недостиг на реактивно гориво или дизел“. Той обаче предупреди, че ситуацията може да се промени в следващите седмици, ако прекъсването на доставките от Близкия изток продължи.