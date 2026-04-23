Европейските рафинерии са се мобилизирали да произвеждат авиационно гориво

Европейските рафинерии са се мобилизирали максимално, за да осигурят авиационно гориво, съобщиха от Shell, цитирани от Bloomberg. Авиационната индустрия предупреди, че скоро може да стане жертва на войната в Иран. Доскоро страните от Близкия изток бяха най-големият доставчик на горива за самолетите. Със затварянето на Ормузкия проток се оказа, че Европа има запаси за броени седмици.

В момента рафинериите работят с резерви от петрол за спешни нужди.

Доставчиците на авиогориво в Европа от началото на 2026 г. Графика: Bloomberg

Най-голямата рафинерия в Европа - на Shell, разположена на пристанището в Ротердам, сега произвежда максимални количества авиационно гориво, за да смекчи ефекта от кризата. Ръководителят на нидерландското звено на компанията Франс Евертс не уточни какви са те, но допълни, че всички европейски рафинерии са се мобилизирали. Той отбеляза още, че в сектора търсят алтернативи, което обаче означава, че пазарът трябва да се преориентира.

Недостигът на горива за самолетите е проблем не само в Европа и много компании вече започват да отменят полети. Сред тях са дори и големите компании като Lufthansa и KLM.