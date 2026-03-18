Защо хутите все още не атакуват в Червено море?

Войната на САЩ и Израел с Иран продължава трета седмица, но един от най-заплашителните съюзници на Техеран – йеменските бунтовници хути, все още не са насочили ракетите и дроновете си към кораби в Червено море, които бяха основната им мишена след началото на войната в Газа през октомври 2023 г., пише египетският журналист Хамза Хендауи в анализ във в. “Нешънъл”, цитиран от БТА.

Според експерти възможните обяснения са опит за самосъхранение, стратегическо търпение и вътрешни проблеми.

Макар че е добра новина за корабоплаването и енергийните пазари, липсата на атаки от страна на хутите озадачава експертите, които бяха почти сигурни, че групировката ще се присъедини към войната на страната на Иран от първия ден, подобно на ливанската „Хизбула” и иракските милиции.

Една от теориите е, че Иран отлага атаките на хусите срещу плавателни съдове в Червено море като резервен ход и тази проява на търпение е част от стратегия на изчакване, казва експертът по Близкия изток от мозъчния тръст „Международна кризисна група” Майкъл Хана. По думите му тази възможна ескалация може да бъде използвана от Техеран в някакъв момент в бъдеще.

Блокадата на Ормузкия проток в устието на Персийския залив, през който преминава около 20 процента от световната търговия с петрол, вече доведе до рязък скок на цените на енергоносителите. Нападения срещу корабоплаването към Червено море може да предизвикат допълнително поскъпване и да засегнат икономиките в региона и по целия свят.

Хутите започнаха да извършват атаки отвъд границите си далеч преди войната в Газа. Те обстрелваха Израел, Обединените арабски емирства (ОАЕ) и Саудитска Арабия. Рияд оглави насочен срещу тях съюз в Йемен от началото на 2015 г., шест месеца след като бунтовниците превзеха столицата Сана и започнаха да се придвижват към други области на държавата, чието крайбрежие включва южния вход към Червено море - пролива Баб ал Мандеб.

Според пенсионирания египетски генерал Самир Рагеб хутите са се споразумели със САЩ, а може би и със Саудитска Арабия за спиране на атаките. „Те рискуват да загубят благоразположението и на двете страни, ако започнат нападения срещу корабоплаването в момент, когато САЩ имат огромно военноморско присъствие в региона,” добавя той. По думите му, ако атаките на хусите в Червено море носеха на Иран някаква стратегическа стойност, вече щяха да са ги предприели.

Рагеб допуска още, че в момента бунтовниците са заети с вътрешни проблеми, свързани със сепаратистко движение в контролирания от правителството южен Йемен, което представлява заплаха за управлението им.

„Това, което виждаме, е стратегическа пауза. Те чакат да се координират с Иран и изчисляват как да изпратят силно послание срещу САЩ и Израел. С други думи, не става въпрос за заздравяване на рани от предишни атаки срещу Йемен, става дума за избор на подходящ момент и очакване на сигнал,“ казва Салма Хасан, специалистка по въпросите на Йемен от Каирския институт за изследване на правата на човека.

(БТА)