Хутите влязоха във войната в Иран с атаки срещу Израел, САЩ изпратиха пехотинци в региона

Рискът от разширяване на войната в Иран нарасна, след като подкрепящите Техеран хути извършиха първите си атаки срещу Израел от началото на конфликта. Това се случва в момент, когато допълнителни американски сили пристигнаха в Близкия изток, предава Ройтерс.

Вашингтон изпрати хиляди морски пехотинци в Близкия изток в продължаващата вече един месец война. Първият от двата контингента пристигна в петък на амфибиен щурмови кораб, съобщи американската армия в събота.

Washington Post съобщи вчера, че представители на САЩ са заявили, че Пентагонът се готви за седмици сухопътни операции в Иран, които може да включват атаки от силите за специални операции и конвенционалните сухопътни сили. Дали президентът Доналд Тръмп ще одобри плановете за разполагане на сухопътни войски остава несигурно, съобщи Post.

Ливански журналисти и спасители загинаха при въздушни удари

Държавният секретар Марко Рубио заяви в петък, че САЩ може да постигнат целите си без сухопътни войски, но допълни, че страната изпраща такива сили в региона, така че Тръмп да има „максимална“ гъвкавост да приспособи стратегията.

Очаква се Пентагонът също да изпрати хиляди войници от 82-ра въздушнодесантна дивизия на американската армия.

Пакистан, който е възможен посредник между Вашингтон и Техеран, ще бъде домакин на двудневни разговори от неделя с външните министри на Саудитска Арабия, Турция и Египет в търсене на начини за смекчаване на напрежението в региона. Това се случва ден след като иранският президент Масуд Пезешкиан разговаря с пакистанския премиер Шехбаз Шариф.

Израелската армия съобщи в неделя, че е атакувала инфраструктура за производство на оръжия на Техеран, включително десетки обекти за складиране и производство ден по-рано. Петима души са загинали при удар срещу кей на южния пристанищен град Бандар-е-Хамир, при който бяха унищожени и два плавателни съда, съобщиха иранските медии в неделя.

Израел порази мишени и в Ливан, като поднови войната си срещу подкрепяната от Иран групировка „Хизбула“. Трима журналисти са загинали при удар срещу превозно средство на медия, както и един ливански войник, съобщи ливанската телевизия Al Manar TV. При последващ удар са загинали служители на спасителните служби, които били изпратени, за да им помогнат.

Израелската армия съобщи, че мишена е бил един от журналистите, обвинен, че е част от разузнавателния отдел на „Хизбула“. Тя допълни, че журналистът е докладвал местоположението на израелски войници.

Рано в неделя армията съобщи, че неин войник е загинал при боеве в Ливан.

Иран продължи атаките си срещу Израел и страни от Персийския залив. Противовъздушната отбрана е свалила дрон близо до жилището на лидера на управляващата партия в Иракски Кюрдистан Масуд Барзани в Ербил, съобщиха източници от силите за сигурност рано в неделя.

Източници на силите за сигурност съобщиха в събота, че при друга атака с дронове е бил поразен домът на президента на Иракски Кюрдистан.

Ударите на хутите може да означават нова заплаха за корабоплаването

Хутите извършиха втори удар срещу Израел, съобщи говорителят на армията им Яхия Сарее и допълни, че предстоят още удари.

Атаките показват възможна нова заплаха за корабоплаването в света, което вече пострада от практическото затваряне на Ормузкия проток.

Хутите са показвали възможности да поразяват мишени далеч отвъд Йемен и да нарушават маршрути за корабоплаване около Арабския полуостров и Червено море, както направиха в подкрепа на „Хамас“ във войната в Газа.

Ако хутите разширят новия си фронт в конфликта, една от мишените може да бъде протокът Баб ел-Мандеб край бреговете на Йемен, важен пункт за корабоплаването към Суецкия канал.

С наближаването на междинните избори в САЩ през ноември все по-непопулярната война натежава върху Републиканската партия на Тръмп. Той изглежда иска да я прекрати скоро, като в същото време заплашва с ескалация.

Демонстранти излязоха на улиците в редица градове на САЩ в събота, за да протестират срещу Тръмп, протестите бяха определени от организаторите като призив за действие срещу войната в Иран.

Израел атакува ядрена инфраструктура на Иран. Ръководителят на руската държавна ядрена корпорация „Росатом“, която евакуира служителите си от АЕЦ „Бушехр“ на Персийското крайбрежие, заяви, че атаките са застрашили ядрената безопасност.

Пезешкиан заяви, че Иран ще „отговори категорично, ако нашата инфраструктура или икономичеки ценрове бъдат атакувани“.