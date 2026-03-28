САЩ още не пренасочват оръжия за Украйна към Иран, но могат и да го направят

САЩ все още не пренасочват оръжия за Украйна към Иран, но държавният секретар Марко Рубио не изключва такава възможност.

Рубио говори във Франция, след срещата на външните министри на Г-7, пише Bloomberg.

Американският държавен секретар защитава потенциално решение за пренасочване на оборудването. „Това са военни продажби чрез PURL, платени от НАТО“, коментира той, като визира Списъка с приоритетни изисквания за Украйна, който основно европейски съюзници използват, за да плащат за произведени в САЩ оръжия за Киев.

„Това са нашите оръжия. Това са продажби“, добавя Рубио.

Пентагонът обмисля дали да пренасочи оръжия, предназначени за Украйна, към Близкия изток, тъй като войната изчерпва някои от най-важните боеприпаси на САЩ, съобщи по-рано Washington Post, като се позовава на трима души, запознати с въпроса.

Американски представители са казали на съюзниците си, че войната може да забави доставките на оръжие за Украйна, съобщава и Politico.

Интересите на САЩ са на първо място

„Нека бъда ясен: ако САЩ имат военна нужда, независимо дали става въпрос за попълване на запасите ни, или за изпълнение на някаква мисия в национален интерес на САЩ, ние винаги ще бъдем на първо място, когато става въпрос за нашите оръжия“, коментира Рубио. Той отбеляза, че PURL остава „незасегната от тази операция“.

Европейските съюзници предупреждават администрацията на американския президент Доналд Тръмп да не отклонява доставките на американски оръжия от Украйна за други цели.

Германия, която стана най-големият поддръжник на Украйна след завръщането на Тръмп в Белия дом през миналата година, настоява, че американските оръжия, поръчани по програмата PURL, също трябва да бъдат доставени на Украйна.

„Военното оборудване, платено от Германия за САЩ и предназначено за Украйна, трябва да се използва по предназначение“, коментира Томас Ерндл, говорител по отбранителната политика на консервативния блок на канцлера Фридрих Мерц в парламента.

Говорител на германското министерство на отбраната посочи на редовна правителствена пресконференция в петък, че Берлин не е получил информация от американската страна – нито двустранно, нито в рамките на органите на НАТО, която да предполага, че доставките на оръжия по линия на PURL не се осъществяват по план.

„Също така редовно сме информирани за състоянието на доставките. Както знаете, подробностите относно тези пакети са класифицирани, защото не желаем да разкриваме какви възможности и ресурси възнамеряваме да доставим директно“, добавя говорителят на Министерството на отбраната на Германия.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте се опита да успокои страстите тази седмица, като потвърди, че „това жизненоважно американско оборудване за Украйна, включително прехващачите, продължава да постъпва в Украйна“.

Рюте добавя, че доставките на американско оборудване за Украйна, платени от европейските страни и Канада, са осигурили около 75% от всички ракети за украинските батареи Patriot и 90% от боеприпасите, използвани в други системи за противовъздушна отбрана.

На фронта

Генералният щаб на Украйна е регистрирал над 180 сблъсъка на фронта между украинските и руските сили. Русия е нанесла 59 въздушни удара, като е хвърлила 228 управляеми бомби. Руснаците са използвали и 8269 дрона камикадзе и са извършили 3567 атаки, 67 от които са от ракетни установки, според данните на щаба, цитирани от Укринформ.

Най-много са сблъсъците в направленията Костянтинивка и Покровски.

През нощта Одеса беше подложена на руски обстрел и нападение с повече от 60 дрона, като се съобщава за двама загинали и десетки ранени, според украинската информационна агенция Укринформ.

За един загинал и двама ранени се съобщава в Запорожка област на Украйна, както и за 7 ранени в Херсонска област.

Украинските сили са нанесли удари в село Чапаевка и град Новокуибишевск, област Самара в Руската федерация. Съобщава се за пожар на територията на "Чапаев" АД Промсинтеза – предприятие за производство на взривни вещества за боеприпаси.

През нощта в района на Самара е обявена ракетна опасност и въздушното пространство е било затворено на всички височини.

Атака с дронове е причинила експлозии и щети в петролната рафинерия край Ярославл, която е шестата по големина в Русия.

Руското Министерство на отбраната обяви, че са свалени 52 дрона от петък вечерта над седем региона на Руската федерация и окупирания украински полуостров Крим.