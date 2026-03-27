Украйна и Саудитска Арабия се разбраха за сътрудничество в отбраната и инвестиции

Украйна се позиционира като донор на сигурността в световен мащаб, смята президентът Володимир Зеленски

20:30 | 27.03.26 г. 3
Автор - снимка
Снимка: President.gov.ua
Снимка: President.gov.ua

Украйна и Саудитска Арабия подписаха споразумение за сътрудничество, което засилва връзките в сектора на отбраната, стана ясно от публикации на украинския президент Володимир Зеленски след среща с престолонаследника Мохамед бин Салман. Подписаният документ предвижда инвестиции, технологично сътрудничество и споделяне на опит в сферата на отбраната и сигурността.

Украйна зависи изцяло от финансовата подкрепа на своите съюзници и очаква Европейският съюз (ЕС) да предостави заем от 90 млрд. евро за периода 2026 - 2027 година. Парите обаче са блокирани от вето на Унгария. Според информация на Bloomberg без финансова подкрепа Киев ще може да финансира войната и да посрещне нуждите си до юни.

Документът, подписан в Джеда днес, засилва ролята на Украйна като донор на сигурността в международен мащаб, посочи още Зеленски.

Двамата с престолонаследника на Саудитска Арабия са обсъдили ситуацията в Близкия изток и помощта, която оказва Русия на Техеран, както и случващото се на петролните пазари и евентуално сътрудничество в енергетика.

Киев предлага не просто евтини зенитни дронове

Още в първите дни на войната в Иран Украйна предложи своя опит за защита срещу дроновете - едно от основните оръжия на Техеран срещу съседните му държави. Публикация в New York Times отбелязва, че това, което има Киев, далеч не са просто евтини зенитни дронове, а цялостна система, алгоритми и методики за борба с въздушните заплахи. В началото на март Зеленски показа част от възможностите ѝ пред депутатите в британския парламент.

Според оценка на американски военни украинските ВВС са постигнали максимума на работата на Patriot и дори и американски експерти анализират опита им. Американският президент Доналд Тръмп обаче не смята, че САЩ се нуждаят от подобна експертиза и дори заяви, че Украйна и Зеленски са последните, от които ще търси помощ.

The Times отбеляза преди дни, че украинските експерти в Близкия изток са били шокирани как в първите дни държавите от Близкия изток са отразили атаките на Иран. Те са използвали по 8 от дефицитните ракети PAC3 на Patriot за един ирански дрон, оставяйки системата да работи в автоматичен режим.

Украйна отделя по една, най-много две, за много по-сложните цели - руските балистични ракети.

Преди срещата си с Мохамед бин Салман Зеленски също разговаря с командированите в Близкия изток експерти и отбеляза, че са дискутирани възможностите на системите за ПВО на Саудитска Арабия и подкрепа и за други държави в региона.

Последна актуализация: 19:32 | 27.03.26 г.
Володимир Зеленски икономиката на Саудитска Арабия дронове ПВО
гъбко
преди 20 минути
Интересно ... имал е срещи с всички високопоставени от семейството , в това число и с Мохамед бин Салман - по известен като човекЪТ с моторната резачка . Последният хич не му вървят нещата откато се сдуши , запрегръща и потупва с плъххът от бункера изпод кремля . Опеците плюс , вървят на разтуряне , откакто плюсЪТ дава дронове на аятоласите и те ги фърлят по саудитците . Глей електриките какво направиха ... :))) ... да развалят такава дружба между народите ...
FireT
преди 20 минути
До: 0pk, време ти е да лягаш. Много ти дойде днес нета. Факт е, че Украйна се възползва най-добре от кризата. и се научи да се сражава със собствено производство -90% успеваемост. А твоята руззия скоро пак ще си продава барела на 33$. И магаренцата на фронта отново ще са основно средство за придвижване на великата втора армия.
0pk
преди 32 минути
Донорът на сигурност в световен мащаб, зависещ изцяло от финансовата подкрепа на ЕС и използващ патроитите по-добре от американосите - как да не повярва човек на тази дезинформация :]
