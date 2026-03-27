С визита в Близкия изток Зеленски отправя предизвикателство към Доналд Тръмп

Украинският президент пристигна в Саудитска Арабия и анонсира серия от предстоящи срещи, свързани със сигурността. "Ценим подкрепата и подкрепяме тези, които са готови да работят с нас за осигуряване на сигурността", написа той в социалната мрежа Х.

Той не даде повече подробности, но според източници на Bloomberg се очаква да бъде подписано споразумение за сътрудничество в областта на отбраната с Рияд. Агенцията посочва, че вероятно Саудитска Арабия ще бъде само първата спирка на украинския президент в Близкия изток.

Политически анализатори виждат в тази визита известно предизвикателство към президента на САЩ Доналд Тръмп, който заяви, че Зеленски е последният, от когото ще поиска помощ за справяне с иранските дронове в Близкия изток. Украинският президент обаче обяви, че осем държави от региона са потърсили опита на украинските военни.

Украйна демонстративно се включва в конфликта на политическо ниво, сочейки връзката между Иран и Русия. Иранският президент Масуд Пезешкиан написа в социалната мрежа Х пост на руски език, в който благодари на руския президент Владимир Путин и Русия за подкрепата, които оказват на страната му. Използването на Х е забранено и в Иран, и в Русия.

Различни виждания за края на войната в Украйна

В интервю за Le Monde Володимир Зеленски коментира също така, че със САЩ имат и съвсем различно мнение относно желанието на Русия да сложи край на войната в Украйна. Според него руският президент не показва никакви сигнали, че е готов да спре да воюва, докато във Вашингтон смятат, че е готов на това.

Пред Ройтерс Зеленски официално призна, че САЩ са готови да дадат гаранции за Украйна само ако се изтегли от Донецка и Луганска област - искане на Русия, което обаче Украйна категорично отхвърля. Украинският президент също така коментира, че няма никакви ангажименти от съюзниците за конкретни действия срещу Русия при ново нападение.

Володимир Зеленски отбеляза пред Ройтерс още, че се вижда отслабване на натиска срещу Русия, но и че Киев има своите "санкционни далекобойни възможности".

Украйна се е заела сериозно да ограничи приходите от петрол на Русия

От своя страна Украйна се е заела да изтрие ефекта от отслабването на санкциите и да ограничи приходите, които получава Русия от търговията с петрол. В нощта срещу 27 март украинските дронове отново атакуваха Ленинградска област и има съобщения за нови взривове в горящото пристанище Уст-Луга, което е едно от най-важните за Русия в Балтийско море, както и в Приморск.

След първата атака в Уст-Луга в нощта срещу 25 март се разгоря мащабен пожар, който все още не може да бъде изгасен. Местните власти съобщават, че огънят е локализиран и в момента се извършва "контролирано изгаряне на петролни продукти". Сателитни снимки показват, че са нанесени поражения по поне три танкера, които са били в пристанището в момента на удара, както и по съоръжения за товарене и разтоварване, терминал на "Новатек" и петролни резервоари.

Преди атаките в нощта срещу 27 март анализи на Bloomberg сочеха, че вероятно много скоро ще бъде възобновена работата на пристанището Приморск. Съоръженията бяха повредени след удари в нощта срещу понеделник. Сателитни снимки обаче показаха пътуващ към пристанището танкер в четвъртък.

Има данни и за нов удар по Виборг и според анализатори целта отново е корабостроителницата в града. При предишната атака беше повреден и ледоразбивач. В края на миналата седмица централната банка на Русия съобщи за нова емисия акции от "Виборгския корабостроителен завод" в опит да бъдат набрани 35 млрд. рубли (430 млн. долара).

Украинските дронове удариха и авиационен завод в Смоленска област, както и по най-големия завод за производство на торове в Европа - в Череповец (Волгоградска област), става ясно още от публикации в социалните мрежи.

В нощта срещу 26 март беше атакувана и третата по големина рафинерия в Русия - "Киришинефтеорегсинтез" (КИНЕФ), чийто капацитет за преработка е 20 млн. тона петрол годишно. Източници на Ройтерс съобщават, че съоръжението временно и прекратило работа.

Министерството на отбраната на Русия съобщава за 85 свалени дрона в нощта срещу 27 март.

Дроновете окончателно превзеха и бойното поле

Въздушният контрол на бойното поле в Украйна е тотален и придвижването вече става само при лошо време, пишат руски военни анализатори. Те посочват, че през 2024 година все още е било възможно придвижване с мотори или АТВ, през 2025 година - пешком, а днес вече малцина стигат до поставените цели.

Според коментарите в Telegram в момента стратегията за войниците и за двете воюващи страни е да се доберат до укритие и могат да останат там с месеци. Нови мобилизирани няма да променят това положение, докато не бъде намерен начин на бойното поле да се завърне бронираната техника. В противен случай се рискуват човешки животи без съществена промяна на картата, отчита военният кореспондент Александър Харченко.

По данни на украинските военни анализатори за първите три седмици на март (2-22 март) Русия е окупирала 71 кв. км.

Украйна си връща контрола върху зони в окупираните южни области

Украйна съобщи за връщането на контрола над Березове, край Олександривка, и Институтът за изучаване на войната (ISW) отбелязва, че руските войски трябва да избират дали да защитават южните части, или да се фокусират върху плановете си в Донецка област.

Руснаците изтеглят своята бронирана техника по-назад от фронтовата линия и опитват да използват повече fpv-дронове, отчитат от Центъра за отбранители стратегии. Данните на Въоръжените сили на Украйна pа 26 март сочат, че са използвани 9100 от този тип дронове. Русия е извършила и 68 въздушни удара с 227 управляеми авиационни бомби, както и 3900 артилерийски обстрела по цели на фронтовата линия и близките населени места.

Най-горещо остава Покровското направление, където се съобщава за 42 атаки. Има данни за изпращане на подкрепления към Покровск, но с малък боен опит. Интензивни са боевете в Костянтинивка (23) и Хуляйполе (22). В Олександривското направление са регистрирани 10 бойни действия. Украинските военни наблюдатели отчитат, че атаките с авиационните бомби влошават логистиката на украинците около Лиман.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1492-ия ден от пълномащабната война съобщава за 150 атаки спрямо 168ден по-рано.

Великобритания ще арестува танкери от "сенчестия флот" в своите териториални води

Британският премиер Киър Стармър даде пълномощия на флота да арестува танкери от "сенчестия флот" - кораби, превозващи руски петрол в нарушение на санкциите. Великобритания е въвела санкции срещу повече от 500 такива танкера.

"Путин потрива ръце заради войната в Близкия изток, защото смята, че ръстът на цената на петрола ще му позволи да си напълни джобовете. Затова и още по-сериозно се заемаме с борбата срещу този "сенчест флот" - не само за защита на Великобритания, но и за да лишим военната машина на Путин от пари, с които финансира своята варварска кампания в Украйна", се казва в изявление на британския премиер.

Европейските страни вече арестуваха няколко танкера по подозрения за нарушения на правилата на международното плаване.