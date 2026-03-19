Зеленски показа как се води модерната война, докато Тръмп се цупи

Доскоро Володимир Зеленски беше президент на страната жертва на руската агресия, търсещ оръжия и подкрепа. При посещението му в британския парламент на 17 март обаче се показа като лидер, градящ алианси и предлагащ на Запада модерни инструменти за победа и забележителния напредък и потенциал на украинската военна индустрия, пише в коментар британското издание The Independent. Посланията му бяха ясни - ние имаме нужда от вас, но и имаме какво да ви предложим.

Украинският президент показа iPad, на който в реално време могат да се проследят летящите към страната дронове и ракети, работата на системитe за противовъздушна отбрана, движението по фронтовата линия - всичко регистрирано и документирано от разузнавателни дронове. Информацията може да се анализира, а проблемите - да бъдат решавани бързо, обясни Зеленски и допълни, че тази система позволява на украинските ВВС да увеличат ефективността си срещу изпращаните от Русия дронове и ракети до почти 90%.

Той започна своята презентация с благодарност към Великобритания и премиера Киър Стармър и допълни, че е дал на крал Чарлз ІІІ един такъв iPad.

В същото време отвъд Океана в Овалния кабинет президентът на САЩ Доналд Тръмп се цупи и остро критикува своите съюзници в НАТО, и особено британския премиер, заради отказа им да се включат във войната в Иран. Той обаче не спомена, че и в момента в Близкия изток са разположени военни контингенти и на Великобритания, и на Франция, Италия и други съюзници, които също защитават региона срещу иранските ракети, допълва още изданието.

В края на януари Тръмп разбуни духовете на Острова, заявявайки в речта си по време на форума в Давос, че САЩ дават много на НАТО, но не получават нищо от Алианса и не очакват помощ, ако се наложи. Това накара дори и принц Хари да напише в социалните мрежи, че единственият случай, когато е бил активиран чл. 5 от Договора за НАТО - за колективна отбрана, е бил през 2001 г. и по искане на САЩ. Тогава всички съюзници са откликнали и са изпратили свои военни в Афганистан, за да защитят САЩ след атентатите по кулите - близнаци.

Сега Тръмп се чуди как да отмъсти на НАТО за това, че се въздържа от участие в операцията срещу Иран, но в момента "няма нищо предвид". Само за последните два дни Зеленски подписа още две споразумения за съвместно производство на оръжия и задълбочаване на сътрудничеството – с Великобритания и с Испания. И двете държави са обект на заплахи от Белия дом. Предишната седмица той посети Франция и Румъния и потвърди укрепването на връзките си с тях.

Според The Independent американският президент вече се смята от все повече съюзници за непостоянен и ненадежден партньор. Той заплашва членове на НАТО - Канада и Гренландия (като част от Дания) с анексиране, притиска други членове (и не близки съюзници, макар и не част от НАТО) с мита, очаква членовете на Алианса да купуват американски оръжия за Украйна, а тя от гледна точка на НАТО защитава Източния фланг. В документите на организацията Русия е сочена като основна заплаха.

Мирните преговори изглежда са пред провал

Доналд Тръмп открито защитава позицията на Русия в мирните преговори, които САЩ модерира, а основният му преговарящ и за Близкия изток, и за Украйна – Стив Уиткоф, досега е посетил поне пет пъти руския президент в Москва, но нито веднъж не е бил в Украйна.

Пред BBC Зеленски коментира, че "няма добро предчувствие" за бъдещето на тези преговори - те се отлагат за пореден път "заради войната в Иран". Преди дни той каза пред журналисти в Киев, че американската страна е предложила разговорите да продължат в САЩ от съображения за сигурност, но руската е отказала и е предложила Женева или Турция като място за разговорите, което пък е отказано от САЩ.

Дронове в замяна на ракети за Patriot

Пред ВВС Зеленски каза също, че много по-големи са опасенията му, че продължителна война в Близкия изток ще остави Украйна без ракети за Patriot. Капацитетът за производство на САЩ е около 700-800 годишно, изчисли той.

В Лондон украинският президент предупреди, че няма гаранции, че животът, който познаваме, ще продължи по същия начин - в сградите, а не в бомбоубежищата, с клоните на дървета над улиците, а не мрежи срещу fpv-дронове, с тревогата дали има силен WiFi, а не къде е системата за радиоелектронно заглушаване срещу дроновете.

Зеленски показа, че търси партньорства с държавите от Близкия изток и в Европа, пише още британското издание и отбелязва неговите думи, че не можем да се скрием от ескалация на войната, ако злото победи. И по тази причина Киев е изпратил свои експерти, които да помогнат на държавите в Близкия изток да изградят защита. Това може да спести част от нужните за Украйна ракети.

Доналд Тръмп неглижира помощта, която Украйна предлага, макар че се оплаква, че САЩ са сами в битката си. Според редактора на Financial Times Кристофър Милър Зеленски е имал един iPad с войната в реално време и за американския президент, който е трябвало да му представи по време на конференцията за сигурност в Мюнхен, но Тръмп не присъства на срещата.

Според публикация в Axios при едно от посещенията на украинския президент в САЩ през миналото лято, той е направил подобна демонстрация и в Белия дом. В нея е имало предложения за изграждане на защита от дронове в американските бази в Близкия изток и предупреждения, че Иран е засилил работата си по дроновете Shahed. Според източници на изданието тогава американската администрация не е обърнала внимание на предложенията, смятайки, че Зеленски си "прави реклама".