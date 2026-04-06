М. Дойчев: Най-възможният сценарий е изостряне на конфронтацията в кризата на Иран

Най-възможният сценарий е изостряне на конфронтацията, като продължителна война вероятно ще доведе до загуба на междинните избори през ноември от републиканците и това поражда бързането и нервността на Доналд Тръмп. Този коментар направи Момчил Дойчев, съпредседател на Атлантическия съвет на България, в предаването „В развитие“ по Bloomberg TV Bulgaria.

Според него непремерените заплахи на американския президент се дължат на изтичането на 60-дневния срок за одобрение от Конгреса на войната срещу Иран съвсем скоро. Дойчев смята, че в основата и е липсата на стратегическа цел на американската военна операция. „Първоначално през декември се обеща подкрепа за народно въстание (до голяма степен разумна), но тя дойде след три месеца и половина. След целта за свалянето на ислямисткия режим се свежда до отварянето на Ормузкия проток“, обясни той.

По думите му „неконсултирането със съюзниците“ и последвалите заплахи, че ще бъдат изоставени, говори за криза в американската върхушка. Той отбеляза, че това показват и уволненията на висши военни от министъра на отбраната Хегсет. Дойчев смята, че ще има сухопътна операция с атака срещу остров Харг, чрез който се изнася 90% от петрола на Иран. Той подчерта, че радикализацията в позицията на САЩ предизвиква ответна реакция и от страна на Техеран.

Той е е убеден, че заплахите за излизане на САЩ от НАТО няма как да се осъществят, тъй като „в Конгреса има достатъчно атлантическо мнозинство, което няма да допусне такъв геополитическия обрат в Америка“. Дойчев добави, че големият въпрос е дали ще се намери посредник, който да регулира конфликта.

Що се отнася до иранската нота към България, той преценява, че тя е стандартна, но се използва с предизборни цели. „Нотата не е заплаха в прекия смисъл на думата, а нещо, което следва да се вземе предвид от българското правителство по желание на иранското. Въпросът се преекспонира. Няма непосредствена заплаха за България“, коментира протестната нота той, след като се разбра, че американски военни самолети зареждат в България. Той посочи, че у нас дори се оформи известна истерия, че едва ли не Иран ще обстрелва София с ракети.

Как се преплетоха войните в Иран и Украйна? Засилват ли се отбранителните способности на Европа? Кой ще заеме мястото на Унгария като руски троянски кон в ЕС при евентуална загуба на Виктор Орбан на предстоящите избори?

