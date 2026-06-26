Приложението с общинските проекти отпада от бюджета - как ще се финансират те?

Приложението към бюджета, в което са изброени различните общински проекти, кандидатствали за национално финансиране, отпада с бюджета за 2026, стана ясно с публикуването на проекта за държавен бюджет, изготвен от финансовото министерство.

Това, че капиталовите инвестиции на общините ще се разплащат по нов начин, стана ясно малко преди представянето на бюджета, когато при среща с представители на общините финансовият министър Гълъб Донев обяви, че за целта ще се използват различни механизми, описани в бюджета. Самата програма беше въведена от правителството на Николай Денков с финансов министър Асен Василев. Като краен срок за изпълнение на проектите беше заложен 31 декември 2026 г., но впоследствие се предвиди разплащане и за 2027 г.

Как ще се разплащат проектите

Средства за довършване на проектите ще бъдат разплащани, но по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройството. За 2026 г. за целта са предвидени общо 1,108 млрд. евро, от които 48 млн. евро, одобрени за разплащане чрез Българската банка за развитие (ББР) през 2025 г., 460,2 млн. евро одобрен ресурс за разплащане чрез ББР през 2026 г. с удължителния закон за бюджета и предвидени до 600 млн. евро в проектобюджета за тази година.

Общата стойност за разплащане на общинската програма, предвидена от кабинета „Радев“, надвишава с близо 200 млн. евро средствата, които беше заложило правителството на Росен Желязков в оттегления бюджет, изготвен от финансовия министър Теменужка Петкова. Тогава беше предвидено разплащането на всички проекти да се извършва от Българската банка за развитие след акт на Министерския съвет. В него обаче не беше заложено програмата да бъде прекратена.

Според новия проект за бюджет се предвижда Министерският съвет по предложение на министъра на регионалното развитие и благоустройство да одобри списък с проекти от Инвестиционната програма за общински проекти, включени в колона „Прогнозна стойност на проекта за 2025 г.“ на Приложение № 3, за които има сключено споразумение, дейностите по проекта са стартирали и няма възможност за осигуряване на финансиране с европейски средства.

Предвидено е след изчерпването на средствата от ББР да се премине към изпълнение на проектите чрез финансиране от Министерството на регионалното развитие и благоустройството за сметка на предоставени средства от централния бюджет до 600 млн. евро. Ако някой от проектите е одобрен за финансиране по европейски или други международни програми и договори, то съответната община подава заявление за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ и рефинансиране на извършените разходи по съответната програма, механизъм или договор, а получените средства от държавния бюджет се възстановяват по бюджета на Министерството на регионалното развитие и благоустройството.

Премахването на общинската програма е една от най-притеснителните промени в бюджета, обяви по време на пресконференция лидерът на ПП Асен Василев. Според него с тази програма се е премахвал фаворитизма – коя община колко пари да получава на база това колко е близка до властта.

„На всичко това е сложено хикс и е заменено със следната методика: неясно колко пари ще бъдат дадени на неясно кои общини без критерии по предложение на министъра на регионалното развитие до Министерския съвет. Този модел сме го виждали“, каза той.

Как работи инвестиционната програма за общините

Общинската програма беше създадена с бюджета за 2024 г. по времето, по което финансов министър беше Асен Василев. Програмата имаше заложени условия, под които да се предоставят средствата. Например за 50% авансово плащане за проектиране трябваше задължително да бъде сключен договор на общината с изпълнител и предоставено обезпечение за аванса от страна на изпълнителя към общината съгласно разпоредбите на Закона за обществените поръчки.

До 20% авансово се полагаха на местните власти при валидно разрешително за строеж, сключен договор с изпълнител и предоставено обезпечение от изпълнителя към общината. Междинни плащания се позволяваха само на базата на реално свършена работа, а документацията, включително документи за извършените плащания, беше предвидено да се публикува в Информационната система за управление и наблюдение на средствата от Европейския съюз в България (ИСУН). С това законът целеше не само прозрачност по изразходването на средствата, а и гаранции, че няма да се предоставят пари, без реално да се извършва ремонтна дейност.

Бюджетът за 2024 г. беше заложил три пъти годишно да могат да се променят включените проекти, като се актуализират вече обявени или се включват нови. Всяка промяна в програмата се случваше след гласуване в Народното събрание.

По време на актуализациите програмата непрекъснато набъбваше, като през 2025 г. беше решено актуализацията да става веднъж годишно. При последната актуализация през лятото на 2025 г. Прогнозният размер за финансиране на проектите за целия период достигна 8,184 млрд. лв. (4,18 млрд. евро), в това число 3,879 млрд. лева за 2025 г. и 4,305 млрд. лв. (2,20 млрд. евро) за 2026 - 2027 г.

В края на 2024 г. тогавашният финансов министър в служебното правителство на Димитър Главчев и настоящ зам.-министър на финансите Людмила Петкова заговори за голям проблем с общинските проекти – освен че броят им рязко се увеличи, бяха отправени близо 300 искания за промени на вече предвидени проекти, а това води след себе си необходимост от нова процедура по одобрение. Още през 2024 г. стана ясно, че част от сключените проекти са със срок на изпълнение 2025 и 2026 г., така че разплащането по тях се очаква в следващите години, т.е. ще се отрази върху бъдещите бюджети.

През есента на 2025 г. от „Демократична България“ обявиха, че имат десетки сигнали от кметове, че не получават плащания за сметка на други общини, които се фаворизират. Тогава от МРРБ обясниха, че заради политическата ситуация в началото на годината Постановлението на Министерския съвет за изпълнение на бюджета е прието едва през май, заради което изплащането по общинските програми е започнало през първите дни на юни.

Колко са проектите към момента

При служебното правителство на Андрей Гюров през март регионалното министерство представи дигитална платформа, създадена за дни, която позволява да се проследи информацията, свързана с Инвестиционната програма за общински инфраструктурни проекти. В нея можеше в реално време да се следи напредъкът по проектите и движението на финансовите средства, т.е. дали наистина има фаворитизиране на общини. По време на представянето стана ясно, че общият размер на декларираните средства по програмата надхвърля 1,19 млрд. евро, а подадените заявки към ББР от началото на 2026 г. до 17 март са за над 287 млн. евро.

Последно платформата обаче е обновена на 22 април 2026 г., съответно няма как да се проследи ситуацията в момента. Според последните данни общата стойност на сключените по програмата споразумения е 2,981 млрд. евро за 3492 проекта. Вписани като изплатени към общините са 991 млн. евро, одобрени за разплащане са още 80,3 млн. евро, докато заявени за плащане, но в процес на проверка са 157,6 млн. евро.