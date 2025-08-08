Как криптомилиардерите превзеха политическата машина на Тръмп

Миналата седмица Суперкомисията за политически действия (PAC - организация, чиято цел е набиране и изразходване на средства за избор и отстраняване на политически кандидати) на американския президент Доналд Тръмп разкри, че разполага с тревожно голяма сума пари в брой за президент, който въпреки спорадичните му разсъждения за обратното, конституционно не може да се кандидатира за трети мандат. Според доклад за полугодието, подаден до Федералната избирателна комисия, движението MAGA разполага с близо 200 млн. долара – сума, която включва малко над 175 млн. долара, събрани само през последните шест месеца, пише Fast Company.

Освен ако събраните средства не спаднат драстично през втората половина на годината, Тръмп трябва да влезе в 2026 г. с над четвърт милиард долара, които да похарчи за междинните избори – бюджет, който ще го направи не само безспорен лидер на Републиканската партия, но и може би най-богатият ѝ спонсор в обозримо бъдеще.

Най-забележителната група от имена – и някои от най-големите суми – са свързани с криптоиндустрията, която, по друго странно стечение на обстоятелствата, е донесла на Тръмп и семейството му стотици милиони долари, откакто той встъпи в длъжност през януари.

Foris Dax, която оперира под името Crypto.com, е дарила на MAGA Inc. 10 млн. долара. Tools for Humanity, по-известна като World Network или Worldcoin (съосновател е изпълнителният директор на OpenAI Сам Алтман), е предоставила 5 млн. долара, колкото и Blockchain.com. Рисковите инвеститори Марк Андресен и Бен Хоровиц, чиято едноименна фирма от Силициевата долина е инвестирала значителни средства в криптопроекти, са дарили общо 6 млн. долара. Близнаците Уинкълвос и тяхната криптоборса Gemini Trust Company са дали общо близо 4 милиона долара.

Като цяло, свързани с крипто лица са донесли най-малко 40 млн. долара за MAGA Inc. от началото на годината. Тази цифра не включва 5 млн. долара от Илон Мъск, чиито компании притежават криптоактиви на стойност милиарди долари. Въпреки изключително забавния си публичен конфликт с Тръмп, Мъск очевидно все още знае какво е най-добро за бизнеса: на 27 юни той е дарил 5 млн. долара на човека, който повече или по-малко току-що го беше уволнил.

Постоянният приток на пари към политическата машина на Тръмп подсказва каква битка се води за контрол над движението, създадено от Тръмп – не непременно сега, когато той е едновременно президент на САЩ и лидер на Републиканската партия, а през следващите 24 месеца, когато мандатът му изтича и той се готви да се върне завинаги в „Мар-а-Лаго“. Всички замесени разбират, че не само настоящият Бял дом е за продан, но и бъдещето на една партия, която всъщност няма идентичност освен Тръмп.

Може да се каже, че много от хората, които даряват на MAGA Inc., наподобяват инвеститори, които се надпреварват да се включат в обещаващ стартъп: за всеки, който може да си позволи да плати сметката, шансът да притежава дори и малка част от една от двете основни политически партии в страната е твърде ценен, за да бъде пропуснат. И тъй като първите шест месеца от втория мандат на Тръмп бяха толкова добри за криптоиндустрията, нейните по-богати от всякога знаменитости са сред най-агресивните ранни купувачи на (още по-голямо) политическо влияние.

Част от предизвикателството при оценяването на стойността на тези инвестиции е, че на практика няма прецедент за тях. Суперкомисиите съществуват едва от 2010 г., след като решение на Върховния съд отвори вратите за неограничени политически разходи от страна на мегакорпорациите и милиардерите, които ги управляват.

В резултат на това президентът Барак Обама е единственият друг президент с ограничен мандат, който някога е събирал средства при същите обстоятелства, а по това време неговите поддръжници явно не са възприемали, че продължаването на писане на чекове носи същата стойност. За сравнение, както отбелязва The New York Times, през същия период на 2013 г. основната комисия, свързана с Обама, събра общо 356 хил. долара.

Обикновено кандидатите от същата партия като действащия президент се сблъскват с по-труден път към победата на следващите междинни избори.

Фактът обаче, че Тръмп ще бъде де факто кукловодът на Републиканската партия през 2026 г., ще направи много предизвикателно за републиканските кандидати да се разграничат от него по време на предизборната кампания – дотолкова, че никой от тях няма да има интерес да го направи. Ако някой иска да спечели първичните избори, не може да си позволи да пропусне парите на Тръмп – или, още по-лошо, да направи нещо, което да го ядоса, така че да започне да дава пари на по-ентусиазирания конкурент.

Конгресният лидерски фонд – суперкомисия, посветена на избора на републиканци в Камарата на представителите, разполага с около 33 млн. долара в брой към 30 юни, а аналогичният на него фонд, свързан с Републиканската партия, в Сената, е малко по-назад с 29,7 млн. долара.

Това означава, че общата способност за харчове на републиканските законодатели, които се опитват да запазят мнозинството си в Камарата на представителите и Сената, е около една трета от тази на Тръмп. Единствената група, която разполага с толкова пари, колкото MAGA Inc., според The Times, е Fairshake – суперкомисия, подкрепяна от – познахте – криптоиндустрията.

От няколко години насам се обсъжда какво ще се случи с Републиканската партия, след като Тръмп, по една или друга причина, вече не я контролира.

Огромните приходи от набирането на средства от MAGA Inc. дават мрачен отговор: колкото и продажен да е Тръмп, следващото поколение партийни лидери ще бъде още по-явно за продан на човека, готов да плати най-много. Тези, които могат да си го позволят, вече са в режим на харчене.