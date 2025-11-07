Криптопарите надделяват над петрола в надпреварата за власт във Вашингтон

Скоро след успеха си на президентските избори в САЩ през 2024 г. криптоиндустрията засилва още повече разходите в подготовка за междинния вот през 2026 г. в страната, пише Bloomberg в материал.

Шепа криптофокусирани суперкомитети за политическо действие (супер PAC) трупат огнева мощ от около 263 млн. долара, според данни от заявления пред Федералната изборна комисия и публични декларации, обобщени от Bloomberg. Това е почти двойно на сумата, която най-големият такъв комитет – Fairshake, похарчи през 2024 г. и малко над сумата, която цялата петролна и газова индустрия задели по време на същия изборен цикъл, според данни на OpenSecrets.

След щедростта на индустрията през 2024 г. и с републикански мнозинства и в двете камари на Конгреса, законодателите приеха текст, който подкрепи криптосектора, и потвърдиха назначаването на приятелски настроени фигури на ключови регулаторни постове. Влиянието на сектора беше подчертано и от амнистирането на криптомилиардера Чанпън Джао – съосновател на най-голямата криптоборса в света Binance, който по-рано се призна за виновен в нарушаване на американските закони за пране на пари и трябваше да излежи 4-месечна присъда по време на управлението на Джо Байдън.

Законодателните успехи – и присъствието на семейство Тръмп в сектора – карат някои от новите супер PAC-ове да се откажат от досегашните си стратегии и да застанат по-плътно зад републинаците, което може да помогне на партията да запази хватката си върху Конгреса.

Непосредственият фокус на сектора сега е върху законопроект за криптопазарната структура, който ще внесе значителни промени в надзора на дигиталните активи и потенциално ще предостави повече власт на Комисията за търговия със стокови фючърси (CFTC).

В опит да насърчат приемането на текста около дузина криптомениджъри отидоха във Вашингтон миналата седмица, където въпреки блокадата на администрацията се срещнаха за повече от час с група водещи републиканци и след това имаха дори още по-дълъг разговор със сенатори демократи, включително лидера на групата им в Сената Чък Шумър.

Ще има повече намесени играчи, ще има повече намесени долари Коди Карбон главен изпълнителен директор на базираната във Вашингтон група The Digital Chamber

„Успехът, който индустрията имаше през 2024 г., създаде пътна карта или чернова, в която независимо дали си мениджър от индустрията, или потребител от индустрията, показваш, че криптосекторът има глас и може да повлияе на изборите“, посочва Коди Карбон, главен изпълнителен директор на базираната във Вашингтон група The Digital Chamber. „Ще има повече намесени играчи, ще има повече намесени долари“, допълва той.

Досега криптокомпаниите и техните ръководители са измислили много начини за финансова подкрепа на законодателите и проектите на самия Доналд Тръмп.

Има бизнес сделки между криптофирми и криптоначинанията на семейство Тръмп. Други компании направиха дарения за церемонията по встъпването му в длъжност през януари, както и за военния му парад през юни. А няколко компании финансират новата бална зала в Белия дом, която ще струва 300 млн. долара. Сред тях са Coinbase, Ripple и американското подразделение на стейбълкойн гиганта Tether, според президентската администрация.

Освен около Белия дом, супер РАС-овете са ключови и за Конгреса, който има силата да оформя законите за индустрията.

Комитетът Fairshake остава най-големият от индустрията със 141 млн. долара към края на юни, според публични документи и данни от федералната избирателна комисия. Сумата е останала, след като са били похарчени над 133 млн. долара за избирането на приятелски настроени кандидати през 2024 г., според данни на OpenSecrets. Това прави комитета една от най-големите групи с конкретна тематика, предоставили средства при миналогодишния изборен цикъл. Него го поддържат някои от най-големите американски криптоиграчи, включително Coinbase и Ripple, както и фирмата за рисков капитал Аndreessen Horowitz.

През 2024 г. повечето пари, похарчени от Fairshake в рамките на общите избори, са отишли за избирането на републиканци, включително 40 млн. долара за победата срещу тогавашния лидер на банковата комисия в Сената Шеръд Браун от Охайо.

