САЩ се сдобиха с още 127 хил. биткойна в най-голямата конфискация в историята

Американските власти са се сдобили с 127 271 биткойна в рамките на най-голямата конфискация на криптовалутата в историята, след като бяха повдигнати обвинения на председателя на камбоджанския конгломерат Prince Group, съобщава Bloomberg. Според Вашингтон 38-годишният Чен Джъ е управлявал империя за киберизмами, в рамките на която е оперирала схема за пране на пари.

При настоящите цени на биткойна – който минути преди 9:30 ч. се разменя за около 112 хил. долара, конфискуваните активи струват около 14,3 млрд. долара. Биткойните са били съхранявани в криптопортфейли, чиито ключове за сигурност обвиняемият е притежавал. Не става ясно как е бил установен контролът върху биткойните от страна на властите.

На Чен Джъ са му повдигнати обвинения от федералната прокуратура в Бруклин, като според тях дейностите на компанията му включват принудителен труд в Камбоджа и емоционално манипулиране на хиляди жертви в САЩ и по света, насърчавани първо да захранват сметки, които след това са били източвани – схема, известна като „клане на прасе“ (pig butchering).

В рамките на такива измами са били откраднати над 75 млрд. долара в световен мащаб в периода между януари 2020 г. и февруари 2024 г., сочи проучване. В същото време от ФБР съобщават, че измами с криптоинвестиции са причинили загуби за 5,8 млрд. долара само през 2024 г.

„Инвестиционните измами на Prince Group са причинили загуби за милиарди долари и неописуеми страдания на жертви по целия свят“, заяви в изявление американският прокурор Джоузеф Ночела. Негов говорител потвърди, че за момента Чен Джъ, който е роден в Китай, но емигрира в Камбоджа, не е задържан и се издирва.

Prince Group управлява десетки компании в най-малко 30 страни и официално дейността ѝ е с фокус върху недвижимите имоти и финансовите услуги. Но според властите в САЩ Чен и съучастниците му тайно са участвали в няколко престъпни схеми от 2015 г. насам.

В една от схемите жертви на трафик чуждестранни работници са били затворени в „подобни на затвори помещения“ и принуждавани да извършват онлайн схеми „в индустриален мащаб“, посочва Джон А. Айзенберг, помощник-главен прокурор на отдела за национална сигурност на Министерството на правосъдието.

Работниците са били държани в общежития, оградени от високи стени и бодлива тел, бити и заплашвани с насилие, става ясно още от съобщението на прокуратурата.