Берлин: Европа трябва да вземе пример от технологичната революция в отбраната на Украйна

Европа трябва да погледне към Украйна и да се поучи от революцията в технологично-отбранителния ѝ сектор. За това призова германският министър на външните работи Йохан Вадефул, цитиран от Politico.

„Трябва да гледаме на това като на подновен призив за развитие и прилагане на наши собствени налични способности по-бързо, просто няма начин да минем без това“, посочи Вадефул в Атина, където бе за участие в разговори за военно сътрудничество с гръцката страна.

„Примерът на Украйна показва, че военните способности могат да бъдат разработени и направени достъпни по-бързо, отколкото ние го правим в Европа през последните десетилетия“, допълни той.

Призивът е факт на фона на съобщението на Пентагона от миналата седмица, че Вашингтон ще изтегли 5000 американски войски от Германия в рамките на следващата година. Напрежение между двете страни има и след думите на канцлера Фридрих Мерц, според когото на САЩ им липсва ясна стратегия за край на войната в Иран и са били „унижени“ от Техеран.

Вадефул в понеделник изрази увереност в способностите за конвенционална защита на НАТО в Европа.

„Твърдо убеден съм, че САЩ оценяват стойността и важността на НАТО, включително за своята собствена сигурност“, заяви той.

Ще остане ли Германия без далекобойни ракети на своя територия?

Това обаче може да не е съвсем вярно, тъй като съществува риск Германия да се окаже без очакваните американски далекобойни ракети на своя територия, които биха могли да стигат дълбоко в територията на Русия и да помогнат за възпирането на възможни атаки.

В рамките на решението на Доналд Тръмп да намали американските войски в Германия, едно от подразделенията, което ще си тръгне от страната, е това на специализираните сили, които трябваше да оперира чаканите ракети Tomahawk в Европа. Без него Берлин и съюзниците ще останат с пролука в отбраната – и без бърз начин за запълването ѝ.

„Решението на американската администрация все пак да не разполага крилати ракети в Германия е опасно“, посочва Метин Хакверди, член на германския парламент от Социалдемократическата партия – част от управляващата коалиция. „Това създава пролука във възпиращата сила на НАТО срещу Русия“, допълни той.

Ракетите Tomahawks биха дали на силите на НАТО способността да удрят по-навътре и с повече сила от каквато и да е техника, с която Германия или други европейски страни разполагат. Дипломат на НАТО коментира пред Politico, че когато става въпрос за далекобойни системи, е факт липсата на способности в Европа.

Разполагането на ракетите – което бе обещано от предишния американски президент Джо Байдън през 2024 г. – трябва да подсили възпиращите способности на НАТО в отговор на руското изпращане на ракетите „Искандер“ в балтийския ексклав Калининград през 2018 г.

„Както го виждам в момента, обективно няма голяма вероятност американската страна да осигури такива военни системи“, каза Мерц по-рано през уикенда.