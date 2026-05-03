Украйна заложи всичко на дроновете, в Европа се чудят ще им продават ли оръжия САЩ

Украйна заложи всичко на дроновете и мащабът на производството може да надмине заявените 7 млн. тактически ударни дрона за тази година, пишат руските военни анализатори. Те обръщат внимание на големия брой производители и липсата на бюрокрация при заявките, както и изнесеното в Европа производство. За първите четири месеца на годината Украйна е произвела 30 хил. далекобойни дрона спрямо 60 хил. за цялата 2025 година.

Намаляващите цени на производството на дроове скоро ще доведе до хиляди дронове, летящи към Русия за денонощие, което не може да отрази нито една от системите за противовъздушна отбрана (ПВО) на въоръжение, сочат руските опасения. В нощта срещу 3 май Министерството на отбраната на Русия съобщи за 334 свалени дрона, но институцията не следи броя на дроновете над окупираните територии. Тази нощ има данни за нови атаки по петролния терминал Приморск (Ленинградска област), както и за свалени дронове в Подмосковието.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски показа и видео с ударени два руски танкера край Новоросийск. Атаката е извършена с морски дронове. След удари с дронове има и значителни щети по енергийната мрежа на окупираните части от Запорожката област и чести прекъсвания на електрозахранването.

Анализаторите обръщат внимание и на заявените от Киев планове за увеличаване на наземните роботизирани системи и използването им дори и в щурмови акции, както и че fpv-дроновете са довели до стагнация на фронта и серии от пробиви на украинските военни на бойното поле.

Затова и от съществено значение е да бъдат използвани евтини и достъпни средства за противодействие срещу тези планове, включително и "игра по правилата на противника", които са основно липсата на закостенелост в системата за производство и доставката на дронове. Но в същото време реакцията при атакуваните с дронове рафинерии и други стратегически обекти показва, че борбата с далекобойите дронове е много назад в приоритетите на Москва.

На Русия липсват именно евтини средства за борба с дроновете - една ракета за "Панцир" струва 4,5 млн. рубли (60 хил. долара) и са нужни поне две, за да бъде свалена цел. Според руските източници цената на украинските зенитни дронове String е около 2000 долара. Почти 45% от руските дронове вече се унищожават именно от прехващачи.

Украинските дронове прехващачи развиват скорост до 700 км/ч

Украиските дронове прехващачи са само част от системата за противовъздушна отбрана (ПВО) заедно с мобилите огневи групи, каза в интервю за "Украинская правда" зам.-командващият ВВС на Украйна полк. Павло Елизаров. Той посочи, че част от прехващачите вече развиват скорост от 700 км/ч, с което успяват да неутрализират и реактивни дронове.

Украйна има и нова тактика при свалянето на руските дронове - те вече не се оставят да преминават през отделните области и да се унищжават близо до целта им, а където бъдат засечени. В последните месеци успеваемостта на украинските ПВО при борбата с дронове вече с малко надхвърля 90%.

Управляемите авиобомби остават голямо предизвикателство

Управляемите авиобомби обаче остават голямо предизвикателство за украинската отбрана. С евтина модификация познатите от Втората световна война бомби вече могат да изминат 60-70 км, което прави бомбардировачите защитени от зенитните системи на Украйна. В социалните мрежи се появиха и снимки с бомбардировачи Су-34, натоварени с вече шест такива бомби.

Доскоро товарите бяха до четири бомби, а според анализатори причината да се увеличат са по-мащабното производство, както и неособено голямата им точност. Засега тези бомби имат малък обсег на действие и като цяло ударите са в прифронтовите зони и около границата.

Украйна се фокусира в мерки срещу авиобомбите, анонсира преди дни Володимир Зеленски и част от тях се оказа операция в Челябинска област в края на април. Тогава украински дронове са поразили авиобазата "Шагол", и са повредили 2 изтребителя Су-57 и един Су-34, сочат данните на украинските власти.

Русия губи контролирана територия

За първи път от август 2024 година Русия губи контролирана територия, сочат анализите на Института за изучаване на войната (ISW). Според геолокализирана информация Украйна си е върнала 116 кв. км територия през април, като в тази статистика не се отчитат зони, в които е имало руско пристъствие.

Военните анализатори отбелязват, че руското настъпление тази зима и пролет видимо се забавя и посочват, че това може да е свързано и с по-неблагоприятни условия - много по-студена зима и влажна пролет спрямо предишните години. Заради новата тактика с малките щурмови групи е трудно да бъде направен анализ спрямо миналите години, но за периода от ноември 2025 година до април 2026 година Русия е окупирала 1443 кв. км спрямо 2368 за аналогичните шест месеца между ноември 2024 година и април 2025 година, допълват още от института.

ЕС анализира алтернативно членство за Украйна

Европейският съюз анализира алтернативни форми на членство за Украйна, съобщи Financial Times. Една от тях е "обратно присъединяване" - страната ще бъде приета за член, а правата ѝ ще се увеличават постепенно с изпълнение на изискванията. Изданието отбелязва, че като цяло има позитивни нагласи за присъединяването на Украйна към общността, но не и за ускорено членство.

В своето вечерно обръщение за 1529-ия ден от пълномащабната война украинският президент Володимир Зеленски съобщи, че е разговарял с премиера на Словакия Роберт Фицо и го е поканил да посети Киев, а в отговор е получил покана за визита в Будапеща. Основните разговори са били за подкрепата за Украйна и членството ѝ в ЕС, отбелязаха и двете страни.

"Важно е да поддържаме силни двустранни отношения със Словакия, дори когато понякога гледните ни точки не съвпадат", отбеляза Зеленски.

Само един глас е нужен, за да се обсъди помощ за Украйна в Конгреса на САЩ

Само един глас в Камарата на представителите на САЩ е нужен за задвижване на петиция за гласуване на нова помощ на Украйна, съобщава Forbes. Петицията беше внесена в Конгреса през юли 2025 година и досега има събраи 217 гласа при нужни 218. След изслушване на министъра на отбраната Пийт Хегсет през изминалата седмица членовете на Камарата принудиха Пентагона да преведе помощ от 400 млн. долара, одобрена от Конгреса, но забавена месеци наред.

В същото време във военния бюджет на САЩ за 2027 година помощта за Украйна е напълно изключена. Това е в рязко противоречие с публичните нагласи - проучване на YouGov показа, че само 22% от американците искат намаляване или пълно спиране на помощта за Украйна. 55% настояват или за увеличаване, или за задържане на помощта, както досега. Междувременно институтът "Киел" отбеляза преди време, че САЩ са съкратили с 99% подкрепата си за Украйна през 2025 година.

В Европа се опасяват, че САЩ ще спрат и да продават оръжия за Украйна

В момента Украйна разчита основно на Европа за военна и финансова помощ. Оръжия от САЩ се купуват по програмата PURL на НАТО и набраните срества се отделят най-вече за дефицитните ракети за системите Patriot.

Източници на Politico отбелязват, че имат уверението, че заявените поръчки по програмата ще бъдат доставени, но имат съмнения, че ще има допълнителни пакети заради изчерпаните запаси на САЩ при войната в Близкия изток. Според Financial Times даже вече има предупреждения, че част от заявките щебъдат забавени. Става въпрос за порачени ракети за HIMARS и друго въоръжение за Полша, Великобритания и Прибалтийските държави.

Украйна се нуждае от ракетите Pac3, за да се противопоставя на руските балистични ракети. През зимата именно те бяха едни от най-често използваните по енергийните обекти в Украйна -заради голямата си разрушителна сила и ограничените възможности за прихващане. В интервю наскоро украинският президент Володимир Зеленски призна, че е имало периоди, в които не всички установки Patriot са били заредени с ракети.

Русия се опитва да пробие защита на Костянтинивка

В последната седмица има увеличаване на бойните действия към Костянтинивка и опити на руснаците да увеличат зоната си на влияние в региона, пишат Въоръжените сили на Украйна (ВСУ). Руските военни кореспонденти отбелязват увеличените удари с авиационни бомби по защитните съоръжения на града, но също така и че за сега не могат да напреднат през фланговете.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за 1529-ия ден от войната (2 май) свидетелстват, че Костянтинивка е едно от направленията с увеличена активност - регистрирани са 17 атаки. Най-горещо обаче остава Покровското направление, където се съобщава за 26 бойни действия, а в Хуляйполе са 20. Ограничени обаче остават атаките към Краматорск, Словянск и Купянск.

Общо регистрираните бойни действия са 141 след 138 ден по-рано. Русия е извършила и 79 въздушни удара с 254 управляеми авиационни бомби, както и 3200 артилерийски обстрела по цели на фронтовата линия и близките населени места. Използвани са и 9800 fpv-дрона.

ВВС на Украйна съобщава за изстреляни 268 дрона и една балистична ракета "Исканедр - М" по територията на Украйна в нощта срещу 3 май. Системита за ПВО са унищожили 249 дрона, но ракетата и 19 дрона са поразили общо 15 локации.