Революция на фронта - Украйна планира да замени 30% от пехотинците с роботи

Преди дни украинският президент Володимир Зеленски записа обръщение от склад с последните постижения на украинската оръжейна индустрия. И съобщи, че на бойното поле вече има случай, при който роботизирани системи са унищожили руска позиция на бойното поле и са взели пленници. "Окупаторите се предадоха и операцията беше проведена без пехота и без загуби от наша страна", посочи той.

Роботизираните системи позволяват извършването на опасната работа на бойното поле, потвърждава командирът на звеното на роботизирани системи в Трета щурмова бригада Микола Зинкевич, който е ръководил операцията, описана от Зеленски. Тя се е провела през миналото лято в Харковска област, коментира той пред Politico.

Сега роботизираните системи се използват масово за доставки на товари, евакуация на ранени, разузнаване, унищожаване на укрепления, миниране и разминиране, отбелязва още той. Дроновете са по-устойчиви от хората - един от украинските дронове TerMit например е поставил 1500 противотанкови мини, преди да бъде унищожен с многобройни fpv-дронове на руснаците.

Данните на Министерството на отбраната на Украйна сочат, че за първото тримесечие на 2026 г. наземните роботизирани системи са участвали в над 22 хил. операции. "Високите технологии защитават най-висшата ценност - човешкия живот", отбеляза и Володимир Зеленски.

Тези роботизирани системи са следващата стъпка от развитието на бойното дело. В Украйна fpv-дроновете разшириха до над 50 км "зоната на смъртта" от двете страни на фронтовата линия. В тези зони придвижването на бронирана техника и пехотинци става все по-несигурна операция. Морските дронове пък дадоха на Украйна, държава без боен флот, превъзходството в Черно море.

Politico отбелязва още, че дроновете променят начина, по който се водят войните, както се случва с появата на барута или танковете през Първата световна война.

Роботите заменят пехотинците на бойното поле

За Украйна наземните системи решават още един голям проблем - трудностите при набирането на войници. В момента бойната стратегия е нанасянето на колкото е възможно повече щети, защото и Русия започва да изпитва проблеми да си набави доброволци, и запазването на ресурси. Целта за 2026 г. е да се заменят 30% от пехотинците на фронтовата линия с техника, посочва Микола Зикевич пред Politico.

Целта на Министерството на отбраната е 100% от доставките на предна линия да се извършва само от дронове и роботи.

Трета щурмова бригада използва наземни дронове вече повече от две години и първоначално никой не е бил убеден в ефективността им. Една от причините е липсата на квалифицирани оператори.

Доверието към наземните системи започва да се създава именно от техните летящи събратя, които изпълняват операции не само в "зоната на смъртта", но и дълбоко в руския тил.

От коментари на властите става ясно, че наземните системи са използвани и при настъплението в части от Запорожка и Днипропетровска област, където украинците записаха видими победи и си върнаха повече територия, отколкото загубиха през март. За първи път от 2023 г. Украйна записва подобни успехи на бойното поле. Украинският президент заяви, че на фронтовата линия положението на украинците е по-добро от близо година.

Значението на хората във войната няма да изчезне и ще остане решващо, казват още украинските наблюдатели. Просто защото дроновете и роботите все още се управляват от хората и ефективността им зависи от възможностите за навигация, терена и уязвимостта им от летящите дронове.

Проблемът са парите

За производителите на наземни дронове проблем е финансирането и поръчките от държавата. Много вероятно те ще бъдат решени, след като Киев получи и първите траншове от заема в размер на 90 млрд. евро, който Европейският съвет одобри окончателно в четвъртък. 60 млрд. евро от тях са насочени за подобряване на военния капацитет - към местни производители и покупки на дефицитни оръжия.

Правителството планира да освободи производството на роботи от плащане на ДДС, допълва още Politico.

Производителите казват, че оцеляват благодарение на парите от съюзниците. Но и също така им помагат в случай на нужда. В края на март и началото на април Володимир Зеленски подписа няколко споразумения за сътрудничество като първа стъпка за Drone Deal с държави от Близкия изток и Европа.

Drone Deal е не просто продажбата на дронове, разказа Зеленски в интервю за украинското издание "Факти". Това е цяла система от различни видове дронове, системи за заглушаване, радари и т.н. Тя се интегрира в цялостната архитектура за ПВО - Украйна използва няколко различни системи, включително и Patriot и бойна авиация за защита на небето.

Украинският президент призна, че местните производители се оплакват, че не могат да се възпозват от търсенето на дронове заради ограниченията на държавата. Зеленски обаче е категоричен, че държавата ще управлява бранда Made in Ukraine - продажбата на дронове е свързана и с обучение на оператори, а най-добрите са на служба, на бойното поле. Ако купувачите не получат обучение на операторите си, ефективността на дроновете пада и това само уврежда бранда на Украйна.

Украинският президент също така иска първо да види, че нуждите на украинската армия са покрити и тогава да продава. "Липсват ни средства за заглушаване, а са необходими до енергийните съоръжения. Когато те бъдат ударени от руски дрон, токът спира за всички, включително и за производителите на дронове", допълни още той.

Но каквито и проблеми да има сега, целта е ясна - по-малко жертви.

"Работим, за да гарантираме, че роботите ще поемат основния удар, а пехотата ще бъде елитна част, която ще изпълнява задачите, които са непосилни за роботите", казва Микола Зинкевич и допълва, че хората винаги ще са в основата на армията - по един или по друг начин.