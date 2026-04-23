Украйна няма да връща заема от 90 млрд. евро, но ще трябва да бори корупцията

Европейският съвет окончателно одобри отпускането на 90 млрд. евро за 2026 - 2027 година за Украйна. Средствата ще започнат да се изплащат през второто тримесечие, посочват от институцията. Заемът ще бъде осигурен от капиталовите пазари, лихвите ще бъдат покрити от средства в бюджета на ЕС (което беше блокирано от Унгария), а средствата ще бъдат възстановени от репарациите, които Русия ще плати на Украйна.

Това означава, че 90-те млрд. евро се предоставят безвъзмездно за Украйна. Пред страната обаче има строги изисквания за реформи, които да гарантират върховенството на закона и борбата с корупцията.

Още през декември миналата година европейските лидери определиха схемата, според която парите по заема ще бъдат възстановени от репарациите на Русия, а ако Москва откаже да го направи - от замразените в ЕС средства на Русия. Също през декември Европейският съвет реши единодушно, заедно с гласа на Унгария, че ще блокира дългосрочно тези пари, които са към 200 млрд. евро.

Преди това решение Съветът удължаваше блокадата на всеки шест месеца, рискувайки вето от Унгария, или друга държава с проруски настроения.

Петр Сийярто не съжалява за връзките си с Москва

Отиващият си министър на външните работи на Унгария Петр Сийярто беше уличен, че е предавал на Русия темите, обсъждани в европейските съвети, в които е участвал. Будапеща е настоявала и за премахване на санкции срещу руски олигарси и е постигала това, изнудвайки Брюксел с вето по ключови въпроси, стана ясно от стенограми от срещи, изтекли в медиите и потвърдени от участници в тях.

Днес Сийярто не съжалява за тези свои действия, макар че първоначално да отрече, че е провеждал разговори с Кремъл.

"За 11 години работи за нормално и прагматично партньорство с Русия", каза той в интервю за Telex, пише Bloomberg.

Благодарение на тези отношения Унгария е получавала евтини енергоресурси, твърди още Сийярто.

Украйна ще използва заема от 90 млрд. евро за покупка на оръжия

След загубата на изборите в Унгария от страна на премиера Виктор Орбан сега Украйна ще разполага с достатъчно средства за подкрепа на военната индустрия, покупка на дефицитни оръжия и ремонт на енергийните съоръжения, написа в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски. По време на визитата на шведския крал Карл XVI Густав на 17 април той отбеляза, че част от парите ще отидат за покупка на шведски изтребители Gripen, които Украйна поръча в края на миналата година.

Зеленски написа още, че очаква първия транш още в началото на май или най-късно до юни. Когато стана ясно, че има забавяне, Киев уточни, че има достатъчно средства до края на май.

Украинският лидер ще се присъедини към Европейския съвет и се очаква да обсъди със своите европейски колеги развитието на войната и други ключови теми, включително и т.нар. Drone Deal - система за защита от дронове, в която се включват различни видове дронове прехващачи, системи за радиоелектронна борба, радари и т.н.

Украйна не иска орязано членство в ЕС, а честно отношение

Според Bloomberg на неформалния съвет в Кипър ще бъде дискутирано и членството на Украйна в ЕС. В интервю за нидерландската медия Buitenhof Зеленски коментира, че Украйна е готова да започне преговорите за присъединяване към общността, които бяха блокирани от Унгария.

Той потвърди, че не иска от Брюксел специално отношение или орязано членство от типа EС - Light, а честно отношение и конкретни изисквания. Европейската комисия предложи отварянето на клъстерите, отчитайки напредъка на Украйна с реформите, дори и по време на войната, но досега Европейският съвет не подкрепяше предложението. Членството в общостта се разглежда като част от гаранциите за сигурност, които Украйна ще получи от Европа след края на войната, която започна Русия.

Специфичното искане на Киев е само да бъде определена конкретна дата, опасявайки се от появата на друга проруска държава, която да спре европейската интеграция на Украйна.

Сега подкрепата е огромна - 80% от хората искат страната им да е член на общността, но ако има ново блокиране, повечето украинци ще се разочароват и ЕС ще загуби Украйна, както Грузия и други държави, в които има голямо влияние от Москва, предупреди той.