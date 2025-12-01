Канада ще се присъедини към отбранителния фонд на ЕС

Канада постигна споразумение за присъединяване към фонда за военни поръчки на Европейския съюз (ЕС) на стойност 150 млрд. евро, заяви министърът на отбраната на страната Дейвид Макгинти, цитиран от Bloomberg.

Той заяви, че страната успешно се е договорила за присъединяване към програмата „Мерки за сигурност за Европа“ (SAFE), отключвайки милиарди долари за отбрана, от които да се възползва канадският бизнес.

„Това ще позволи на Канада например да участва, като предоставя възможности като боеприпаси, ракети, дронове, артилерийски системи, пехотни оръжия и други“, посочи Макгинти.

Той определи възможностите за Канада като „огромни“ и добави, че това би катализирало частните инвестиции в страната, като същевременно би привлякло нови, надеждни доставчици за собствените ѝ отбранителни нужди.

Канада е първата страна извън ЕС, която се присъединява към програмата. Великобритания не успя да постигне споразумение с блока, след като се противопостави на предложената входна такса от 6,75 млрд. евро. Макгинти заяви, че въпросът с таксата на Канада все още се финализира.

По-рано тази година премиерът Марк Карни подписа пакт за сигурност с ЕС с цел да намали военната зависимост на страната си от САЩ. Той посочи, че Канада трябва да харчи по-малко от средствата си за отбрана в САЩ, докато се стреми да диверсифицира канадския износ.