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"Булгаргаз" е използвала 23% от капацитета по договора за Botas през 2025 г.

Неизползваният капацитет по договора е натоварил българското дружество допълнителни разходи в размер на 250,4 млн. лв.

19:15 | 08.07.26 г.
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Снимка: Bloomberg L.P.
Снимка: Bloomberg L.P.

Държавната компания "Булгаргаз" ЕАД е използвала 23% от капацитета по договора с турското дружество Botas през 2025 г., става ясно от окончателния годишен доклад на българската фирма за 2025 г.

Неизползваният капацитет по договора е донесъл допълнителни разходи на "Булгаргаз" от 250,4 млн. лв., информира БНТ.

Компанията отчита и разходи заради неизползван капацитет на гръцкия терминал в "Александруполис" от 34,7 млн. лв. Нередовните плащания на "Топлофикация София" са допринесли също за общата загуба на газовото дружество с минус 50 млн. лв.

Така финансовият резултат на "Булгаргаз" за 2025 г. е загуба от 267,2 млн. лв. Тя е по-ниска в сравнение с 2024 г., когато компанията записва загуба от 315,8 млн. лв. Справка в годишния отчет на дружеството за 2024 г. показва, че тогава неизползваният капацитет по договора с Botas е донесъл допълнително 266,9 млн. лв. разходи на дружеството.

През миналата година "Булгаргаз" е получила общо седем товара втечнен природен газ (LNG) - три през терминала в Александруполис и 4 през Турция. Към края на годината в Турция е имало и останали на съхранение там количества закупени от България.

Най-много природен газ страната ни получава по договора за доставка с Азербайджан, следвани от доставките на втечнено синьо гориво. Чистата печалба от продажба на природен газ е донесла през миналата година 60 млн. лв. на "Булгаргаз". И през миналата година продължава да намалява делът на държавната компания в доставката на гориво у нас. Той вече достига до 60,23%, при 88,93 на сто през 2019 г.

През 2025 г. държавната газова компания е купила с 1,51% повече газ в сравнение с 2024 г., но е продала с 1,42% по-малко. Най-големият клиент на дружеството остават топлофикационните дружества.

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Последна актуализация: 18:55 | 08.07.26 г.
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